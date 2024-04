In vielen Heizungsanlagen zählt der Speicher zu den relevanten Komponenten. LINK3 schafft mit seinem speziellen Konzept eine hohe Effizienzsteigerung durch eine patentierte Speichertechnik. Das österreichische Unternehmen verstärkt nun sein Engagement in Deutschland und verfolgt klare Ziele.

Das 2011 gegründete Unternehmen LINK3 mit Robert Laabmayr an der Spitze stellt das intelligente Heizwasser-Management in den Mittelpunkt. Bereits 2012 erhielt der neu entwickelte Speicher ein Patent. 2019 wurde das außergewöhnliche Konzept mit dem Umweltpreis Energy Globe Award ausgezeichnet. LINK3 ist Partner bei Klimaaktiv.at, um an höheren Qualitätsstandards für Speicher und damit für die gesamte Heizungsanlage mitzuwirken.

Angelehnt an natürliche Vorgänge – die gleichmäßige Schichtung von Wasser in verschiedenen Temperaturniveaus von kalt nach warm – hat man Speicher konzipiert, die eine Verwirbelung der Zonen verhindern. Auf diese Weise kann die Heizungs- und Warmwasserversorgung in jeder Anlage auf den Punkt bedarfsgerecht umgesetzt werden.

Im Ergebnis präsentiert LINK3 eine außerordentlich wirksame Speichertechnologie, die eine Energieeinsparung von bis zu 30 % ermöglicht. Diese Art von Ressourcenschonung mit Komfortgewinn soll nun auch möglichst vielen Nutzern in Deutschland zugänglich gemacht werden.

Durch die Produktfamilie der LINK3-Speicher lassen sich vom Einfamilienhaus bis zu großen gewerblichen Gebäuden alle Anlagen ausstatten. Das Unternehmen arbeitet im 2-stufigen Vertrieb und kann in Österreich und angrenzenden Ländern bereits auf zahlreiche Erfolgsprojekte verweisen. Weitere Informationen finden sich auf der Website www.link3.at.