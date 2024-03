Als Geschäftsführer der LINK3 Deutschland GmbH wird Joachim Oppold die außergewöhnliche Speichertechnik in Deutschland weiter ausbauen. Bild: LINK3, Puch bei Hallein

Die Vertriebsgesellschaft LINK3 Deutschland GmbH, Anfang 2024 gegründet, setzt auf die Kompetenz und Erfahrung von Joachim Oppold. Als Geschäftsführer wird er die hocheffiziente Speichertechnologie des Unternehmens am deutschen Markt positionieren und weiter ausbauen.

Der 59-jährige Sanitär- und Heizungsmeister bringt viel Know-how aus seinen vorherigen Positionen mit. Zuletzt hatte er die Vertriebsleitung Deutschland und die Geschäftsleitung des Bereichs Kundenentwicklung bei Windhager Zentralheizung inne. Zuvor war er bei Buderus Heiztechnik und Bosch Thermotechnik im Vertrieb.

„Die Leistungsfähigkeit der LINK3-Schichtspeicher kann in nahezu allen Systemen zu größerer Effizienz führen“, erklärt Oppold. „In der Prüfung durch das Institut für Solartechnik SPF ‚Hochschule für Technik Rapperswil‘ in der Schweiz haben die Speicher mit dem besten Ergebnis abgeschnitten. Mit ihnen lassen sich Energie und damit Kosten sparen.“

Die Vorteile des LINK3-Verfahrens wird Joachim Oppold mit seinem Team den Marktpartnern vorstellen. Ziel ist es, all die Partner ins Boot zu holen, denen die Energieeffizienz der Heizungsanlagen am Herzen liegt. Inzwischen konnten in der D-A-CH-Region schon zahlreiche Projekte erfolgreich umgesetzt werden – mit ausgesprochen positiven Rückmeldungen von Fachhandwerkern und Kunden.

Weitere Informationen über LINK3 sind auf der Website www.link3.at zu finden.