QUERSCHIESSER: Neues aus der Fachschiene
Inhalte der aktuellen Ausgabe sind (1) die Konjunktur im SHK-Handwerk , (2) Nachfrage Sanitär & Heizung (3) Kapazitätsauslastung, (4) Auftragsreichweite (4) Montagekapazitäten.
30.09.2025
Gaspreise für Haushalte im 1. Halbjahr 2025 um 1,2 % gesunken
Importpreise im August 2025: -1,5 % gegenüber August 2024
Quelle: destatis.de
30.09.2025
Erwerbstätigkeit im August 2025 nahezu unverändert
Inflationsrate im September 2025 voraussichtlich +2,4 %
Quelle: destatis.de
30.09.2025
Einzelhandelsumsatz im August 2025 real um 0,2 % niedriger als im Vormonat
Quelle: destatis.de