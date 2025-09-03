Grafik: Querschiesser Unternehmensberatung GmbH & Co. KG
QUERSCHIESSER: Neues aus der Fachschiene

Der August-Newsletter der Querschiesser Unternehmensberatung ist verfügbar.

Inhalte der aktuellen Ausgabe sind (1) die Konjunktur im SHK-Handwerk , (2) Nachfrage Sanitär & Heizung (3) Kapazitätsauslastung, (4) Auftragsreichweite (4) Montagekapazitäten.

ifo:

02.09.2025

Homeoffice bei einem Viertel aller Beschäftigten etabliert
mehr

Quelle: ifo.de

DESTATIS:

29.08.2025

Reallöhne im 2. Quartal 2025 um 1,9 % höher als im Vorjahresquartal
mehr

Inflationsrate im August 2025 voraussichtlich +2,2 %
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

29.08.2025

Importpreise im Juli 2025: -1,4 % gegenüber Juli 2024
mehr

Quelle: destatis.de

