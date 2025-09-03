QUERSCHIESSER: Neues aus der Fachschiene
Inhalte der aktuellen Ausgabe sind (1) die Konjunktur im SHK-Handwerk , (2) Nachfrage Sanitär & Heizung (3) Kapazitätsauslastung, (4) Auftragsreichweite (4) Montagekapazitäten.
29.08.2025
Reallöhne im 2. Quartal 2025 um 1,9 % höher als im Vorjahresquartal
Inflationsrate im August 2025 voraussichtlich +2,2 %
Quelle: destatis.de
29.08.2025
Importpreise im Juli 2025: -1,4 % gegenüber Juli 2024
Quelle: destatis.de