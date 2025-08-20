Hargassner Industrieheizkessel sind richtige Powerpakete und konzipiert für Gewerbe- und Industriebetriebe, Hotellerie, Landwirtschaften genauso wie für öffentliche Gebäude, Mehrzweckbauten, großflächigen Wohnbau oder für Nahwärmekraftwerke von Kommunen und Mikronetze von Landwirten.

Der MAGNO erreicht bis zu 2,5 MW Heizleistung (als Einzelanlage) und lässt sich für höchsten Wärmebedarf als Kaskade bis zu maximal 10 MW in Reihe schalten. Das entspricht dem Wärmebedarf von ca. 1000 Haushalten. Die ausgereifte Technologie garantiert hohe Zuverlässigkeit und beste Verarbeitungsqualität. Der Brennstoff ist günstiges Hackgut. Wahlweise stehen Modelle mit Unterschubfeuerung für trockenes Holz oder mit Flachbett-Vorschubrost zur Verfügung. Zweiterer trocknet sehr feuchte Hackschnitzel (mit bis 60 % Wassergehalt) vor. Das ermöglicht einen sehr guten Wirkungsgrad bis 93 %.

Vier typische Einsatzbereiche Teil 4 von 4

Industriebetriebe

Kaskaden für industrielle Ansprüche

Die umfangreichen Anforderungen an Industrieheizungen erfordern Lösungen nach Maß. Von der Planung, Montage bis zur Inbetriebnahmen passt Hargassner diese Anlagen exakt auf die Kundenanforderungen an. Erfahrene Ingenieure und Projektabwickler garantieren eine professionelle Umsetzung. Referenzanlagen in unterschiedlichsten Industriebranchen, Hotellerie oder großen Wohnbauquartieren und die damit erforderlichen vielfältigen Einbausituationen bestätigen die Hargassner Kompetenz beim Projektieren von Industrieheizungen. Das gilt sowohl für den Dauereinsatz als auch für sich ständig ändernden Leistungsbedarf – z. B. abgestimmt auf einen Saisonbetrieb oder Jahreszeiten.

Zuverlässig Kosten sparen

Die ausgereifte Heiztechnologie garantiert dem Industriebetrieb hohe Ausfallsicherheit. Die Möglichkeit Restholz, Holzabfälle oder sogar Sägespäne zu verwerten, eröffnet zusätzliches Potential, Kosten zu sparen. In Zeiten der Energiewende und steigenden Energiepreisen sind Industrieheizkaskaden mit Biomasse eine bevorzugte Lösung, um flexibel zu reagieren und schnell und dauerhaft Betriebskosten zu sparen. Besonders interessant ist für Industriebetriebe, dass sich ausgeklügelte Steuerungssysteme optimal auf ihre Fertigungsprozesse abstimmen lassen.

Alle weiteren Teile finden Sie unten in der Anlage zum Nachlesen.