HARGASSNER – MAGNO für höchsten Heizbedarf Teil 2 von 4 - Holzverarbeitende Betriebe

Hargassner Industrieheizkessel sind richtige Powerpakete und konzipiert für Gewerbe- und Industriebetriebe, Hotellerie, Landwirtschaften genauso wie für öffentliche Gebäude, Mehrzweckbauten, großflächigen Wohnbau oder für Nahwärmekraftwerke von Kommunen und Mikronetze von Landwirten.

Der  MAGNO erreicht bis zu 2,5 MW Heizleistung (als Einzelanlage) und lässt sich für höchsten Wärmebedarf als Kaskade bis zu maximal 10 MW in Reihe schalten. Das entspricht dem Wärmebedarf von ca. 1000 Haushalten. Die ausgereifte Technologie garantiert hohe Zuverlässigkeit und beste Verarbeitungsqualität. Der Brennstoff ist günstiges Hackgut. Wahlweise stehen Modelle mit Unterschubfeuerung für trockenes Holz oder mit Flachbett-Vorschubrost zur Verfügung. Zweiterer trocknet sehr feuchte Hackschnitzel (mit bis 60 % Wassergehalt) vor. Das ermöglicht einen sehr guten Wirkungsgrad bis 93 %.

Vier typische Einsatzbereiche Teil 2 von 4

Holzverarbeitende Betriebe – Tischlereien und Sägewerke

Tischlereien sind oft Traditionsunternehmen mit bestehenden Heizanlagen. Immer wieder stellt sich die Aufgabe einer Sanierung mit den Herausforderungen an den Klimaschutz. Gleichzeitig besteht der Wunsch nach mehr Komfort, mehr Wärmeleistung und der Möglichkeit, das Restholz, das im Betrieb anfällt, verwerten zu können. Vielen Unternehmern ist es auch wichtig, einfach weniger Wartungsarbeiten zu haben, denn veraltete Heizkessel müssen mitunter täglich gereinigt werden.

In Tischlereien fällt zumeist gut getrocknetes Holz an. MAGNO Heizkessel mit Unterschub-Feuerung sind ideal, wenn der Brennstoffe nur geringe und mittlere Restfeuchte (8 - 40 %) aufweist. Je nach Bedarf kann ein Unternehmer schon sehr kompakt mit dem Magno UF250 mit 250 kW einsteigen. Hohe Verbrennungstemperaturen ermöglichen geringste Feinstaubwerte im Abgas. Das in der Tischlerei anfallende Restmaterial – tendenziell trocken und mit hohem Feinstaub – kann dank Unterschubfeuerung ökologisch und klimaneutral als Heizwärme genutzt werden.

Alle weiteren Teile finden Sie unten in der Anlage zum Nachlesen.

