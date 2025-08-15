Hargassner Industrieheizkessel sind richtige Powerpakete und konzipiert für Gewerbe- und Industriebetriebe, Hotellerie, Landwirtschaften genauso wie für öffentliche Gebäude, Mehrzweckbauten, großflächigen Wohnbau oder für Nahwärmekraftwerke von Kommunen und Mikronetze von Landwirten.

Der MAGNO erreicht bis zu 2,5 MW Heizleistung (als Einzelanlage) und lässt sich für höchsten Wärmebedarf als Kaskade bis zu maximal 10 MW in Reihe schalten. Das entspricht dem Wärmebedarf von ca. 1000 Haushalten. Die ausgereifte Technologie garantiert hohe Zuverlässigkeit und beste Verarbeitungsqualität. Der Brennstoff ist günstiges Hackgut. Wahlweise stehen Modelle mit Unterschubfeuerung für trockenes Holz oder mit Flachbett-Vorschubrost zur Verfügung. Zweiterer trocknet sehr feuchte Hackschnitzel (mit bis 60 % Wassergehalt) vor. Das ermöglicht einen sehr guten Wirkungsgrad bis 93 %.

Vier typische Einsatzbereiche Teil 3 von 4

Landwirtschaft und Gärtnereien

Egal, ob in Landwirtschaften für Stallungen zur Geflügelaufzucht oder in Gärtnereien mit großen Glashäusern. Beide Anwendungen verlangen nach höchster Zuverlässigkeit. Um Futtermittel wie Mais und auch Hackschnitzel trocknen zu können, kann von Hargassner auch ein zusätzliches Warmluftmodul installiert werden.

Glashausbetreiber für Obst- und Gemüseanbau mit mehreren Hektar Unterglasfläche reduzieren ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen immer häufiger durch Umstieg auf nachhaltige Biomasseheizungen. Richtig dimensionierte Pufferspeicher garantieren die gleichmäßige Wärmeabgabe. Der Vorteil für die Gärtnereien ist, dass unter Glas geschützte Setzlinge ab Ende Januar gedeihen und wachsen können und auch im Herbst die Erntezeit um mehrere Wochen nach hinten bis in den Spätherbst verlängert werden kann.

In der Tierzucht ist die oberste Prämisse, die Sicherheit der Tiere zu gewährleisten. Es muss konstant die richtige Temperatur gehalten werden. In der Geflügelaufzucht sind das z. B. über 35 Grad Celsius.

Alle weiteren Teile finden Sie unten in der Anlage zum Nachlesen.