Zwei deutsche Nachwuchstalente vertreten das SHK-Handwerk 2025 auf internationaler Bühne: Anlagenmechaniker Klaus Vetter startet bei den EuroSkills vom 9. bis 13. September im dänischen Herning, Klempner Quentin Gramm tritt bei der European Skills Challenge vom 20. bis 22. November in Salzburg an. Der ZVSHK begleitet beide auf dem Weg zu ihren Wettbewerben und unterstützt damit die Förderung exzellenter Fachkräfte im Handwerk.

EuroSkills 2025: Anlagenmechaniker SHK in Dänemark

Vom 9. bis 13. September 2025 findet im dänischen Herning die größte europäische Leistungsschau beruflicher Talente statt: die EuroSkills.

Rund 600 junge Fachkräfte aus 32 Ländern messen sich in 43 Disziplinen aus Handwerk, Industrie und Dienstleistung vor bis zu 100.000 Besucherinnen und Besuchern. Für Deutschland und das SHK-Handwerk startet in der Disziplin Plumbing & Heating (Skill 15) Klaus Vetter aus Bad Staffelstein (Bayern). Der 21-jährige wurde im November 2024 auf der GET Nord zweiter Bundessieger bei den Anlagenmechanikern SHK und hat sich damit für den internationalen Wettbewerb qualifiziert.

European Skills Challenge: Klempner in Salzburg

Da der Klempnerwettbewerb nicht ins offizielle EuroSkills-Programm in Herning aufgenommen werden konnte, wird er vom 20. bis 22. November 2025 im Rahmen der European Skills Challenge in Salzburg (Österreich) ausgetragen. Veranstalter ist die österreichische Skills-Organisation. Für Deutschland tritt Quentin Gramm aus München an. Der 22-jährige Klempner, Deutscher Meister 2024, studiert Bauingenieurwesen und hat sich mit diesem Titel die Teilnahme in Salzburg gesichert.

Intensive Vorbereitung im Team Germany

Im Juni 2025 kam das Team Germany in Friedrichsdorf bei Frankfurt zu einem mehrtägigen Vorbereitungscamp zusammen. Neben fachlichen Workshops standen Mentaltraining, Teambuilding und der Austausch mit Bundestrainerinnen und Bundestrainern im Fokus. Als Special Guest berichtete Eishockey-Nationalspieler Dominik Bittner über mentale und körperliche Fitness als Erfolgsfaktor im Wettbewerb.