ZVSHK-PRÄSIDENT MICHAEL HILPERT MIT HANDWERKSZEICHEN IN GOLD GEEHRT

Michael Hilpert, Präsident des Zentralverbandes Sanitär, Heizung, Klima (ZVSHK), wurde für sein langjähriges und herausragendes Engagement im Handwerk mit dem Handwerkszeichen in Gold ausgezeichnet. Die höchste Ehrung innerhalb der deutschen Handwerksorganisation überreichte ihm Jörg Dittrich, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH), im Rahmen der ZVSHK-Mitgliederversammlung in Berlin am 4. Juni 2025.