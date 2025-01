Diese praxisorientierte Seminarreihe, die mit wertvollen dena-Fortbildungspunkten zertifiziert ist, deckt zentrale Aspekte moderner Gebäudetechnik ab. "Unser Ziel ist es, Theorie und Praxis optimal zu verbinden", erklärt das Organisationsteam. "Die Teilnehmer profitieren von jahrelanger Expertise unserer Referenten und erhalten direkt umsetzbare Lösungsansätze."

Das Programm umfasst drei Kernthemen: Markus Laidig von SAINT-GOBAIN ISOVER widmet sich der Schnittstelle von Brand- und Schallschutz und präsentiert innovative Ansätze in der Gebäudetechnik. Die aktuellen Änderungen in der DIN 1986 zur Gebäudeentwässerung werden von Markus Purschke (Pam Building) erläutert. Kai Günther von SAINT-GOBAIN Kaimann komplettiert das Programm mit einem tiefgehenden Einblick in die Vereinbarkeit gesetzlicher Anforderungen mit DGNB/BNB-Standards.

Die Online-Seminare finden an vier Terminen statt:

Donnerstag, 20. Februar 2025 (9-12 Uhr)

Mittwoch, 2. April 2025 (14-16 Uhr)

Freitag, 20. September 2025 (14-16 Uhr)

Montag, 23. September 2025 (9-12 Uhr)

Ein besonderes Highlight bildet die exklusive Werksführung bei der Kaimann GmbH am 3. April 2025 (10-15 Uhr), bei der die Teilnehmenden die Möglichkeit haben, Produktionsprozesse hautnah zu erleben und sich mit anderen Branchenexperten auszutauschen.

Weitere Informationen und Anmeldung: Interessenten können sich unter sg-fachwissen-gebaeudetechnik.de/ anmelden.