Die UWS Technologie GmbH wächst weiter und setzt auch in diesem Jahr auf die Ausbildung junger Talente. Zum Ausbildungsbeginn heißen wir zwei neue Auszubildende herzlich willkommen. Mit ihnen investieren wir gezielt in die Zukunft und unterstreichen, wie wichtig qualifizierter Nachwuchs für den langfristigen Erfolg ist.

„Gut ausgebildete Fachkräfte sind der Schlüssel zu unserem Erfolg. Deshalb legen wir größten Wert auf die Qualität unserer Ausbildung“, erklärt Laura Vogel, Personalleiterin bei UWS. Schon seit Jahren ist die UWS Technologie GmbH ein gefragter Arbeitgeber in der Region, der jungen Menschen attraktive Rahmenbedingungen bietet. Dazu zählen 30 Tage Urlaub, zusätzliche Sonderurlaube, gute Übernahmechancen, ein Zuschuss zum Führerschein sowie die Möglichkeit, auf Wunsch Auslandserfahrungen zu sammeln.

Die neuen Auszubildenden erwartet damit nicht nur eine fundierte, praxisnahe Ausbildung, sondern auch ein Umfeld, das persönliche Entwicklung, Eigenständigkeit und Zukunftsaussichten fördert. Mit diesem Engagement sichert sich die UWS Technologie auch weiterhin qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Erfolgsgeschichte des Unternehmens mitschreiben.

Die UWS Technologie GmbH wächst entgegen dem Branchentrend gerade auch mit neuen, innovativen Produkten. Beispielseise der UWS WaterBoy. Er ist nicht einfach ein weiteres Messgerät – er ist Ihr smarter Begleiter im Arbeitsalltag, der Technik, Normensicherheit und Benutzerfreundlichkeit auf völlig neue Weise kombiniert. Mit der dazugehörigen WaterBoy App wird jede Analyse zum digitalen Erlebnis: intuitiv geführt, exakt dokumentiert und jederzeit nachvollziehbar. So wird jeder Messvorgang nicht nur korrekt, sondern auch rechtssicher dokumentiert. Oder die vollautomatische Nachspeisung Heaty Complete PROfessional mit integriertem Leckageschutz und Pushnachrichten bei Störungen. Deren Cloud-Anbindung erfolgt dank eSIM automatisch über das mobile Datennetz – auch im Keller, ganz ohne WLAN, App oder andere Netzwerk-Infrastruktur.