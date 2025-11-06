Abgasventilatoren, auch Rauchsauger genannt, befinden sich am Ende des Abgasweges, auf der Schornsteinmündung. Sie werden dann eingesetzt, wenn der Förderdruck/Schornsteinzug dauerhaft zu stark nach unten schwankt. Dann besteht die Gefahr, dass der Zug gänzlich ausbleibt, die Feuerstätte auf Störung geht, oder Rauch- und Abgasbildung im Wohn- bzw. Aufstellraum auftritt.

Der Schornstein kann die beschriebenen Schwankungen alleine nicht kompensieren. Hier hilft eine mechanische Absaugung – wie sie ein Rauchsauger darstellt – für einen sicheren Rauchgastransport aus der Feuerstätte bzw. aus dem Schornstein und für den Transport der Verbrennungsluft zur Feuerstätte. Rauchsauger können auch temporär eingesetzt werden, z. B. zum Anheizen oder bei störenden Windströmungen. Die Überwachung geschieht durch händische Einstellung oder durch eine druckgesteuerte Regelung.

