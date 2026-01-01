Die Materialwahl bei Entwässerungssystemen hat direkte Auswirkungen auf die Gebäudesicherheit, den Wohnkomfort und die Nachhaltigkeitsbilanz eines Projekts. Das Whitepaper von Pam Building zeigt auf Basis aktueller Normen und Prüfberichte, warum Gussrohre in allen drei Bereichen überzeugen: Sie sind nicht brennbar, entwickeln keinen Rauch und halten im Brandfall mindestens 90 Minuten stand. Ihre hohe Masse sorgt für exzellenten Schallschutz bis zur höchsten Komfortstufe – ganz ohne aufwendige Zusatzmaßnahmen. Und mit 99 % Recyclinganteil unterstützen sie Umweltzertifizierungen wie DGNB und LEED optimal.

Das Whitepaper liefert Ihnen alle relevanten Argumente, technischen Daten und Vergleichswerte, um fundierte Entscheidungen für Ihre nächste Planung zu treffen. Kompakt, praxisnah und wissenschaftlich belegt – für Architekten, Fachplaner und Entscheider in der Bauwirtschaft.

