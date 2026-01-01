21.01.2026  Pressemeldung Alle News von PAM BUILDING

PAM BUILDING: Whitepaper - Gussrohre in der Gebäudeentwässerung – die smarte Materialwahl

Warum entscheiden sich immer mehr Planer wieder für Gussrohre?

Die Materialwahl bei Entwässerungssystemen hat direkte Auswirkungen auf die Gebäudesicherheit, den Wohnkomfort und die Nachhaltigkeitsbilanz eines Projekts. Das Whitepaper von Pam Building zeigt auf Basis aktueller Normen und Prüfberichte, warum Gussrohre in allen drei Bereichen überzeugen: Sie sind nicht brennbar, entwickeln keinen Rauch und halten im Brandfall mindestens 90 Minuten stand. Ihre hohe Masse sorgt für exzellenten Schallschutz bis zur höchsten Komfortstufe – ganz ohne aufwendige Zusatzmaßnahmen. Und mit 99 % Recyclinganteil unterstützen sie Umweltzertifizierungen wie DGNB und LEED optimal.

Das Whitepaper liefert Ihnen alle relevanten Argumente, technischen Daten und Vergleichswerte, um fundierte Entscheidungen für Ihre nächste Planung zu treffen. Kompakt, praxisnah und wissenschaftlich belegt – für Architekten, Fachplaner und Entscheider in der Bauwirtschaft.

Jetzt kostenlos bestellen und besser entscheiden: www.pambuilding.de/Bestellung-Unterlagen

Pam Building • Fornatis Deutschland GmbH
Pam Building • Fornatis Deutschland GmbH
Frankfurter Straße 720 - 726
51145 Köln
Deutschland
Telefon:  +492203 9784-310
www.pambuilding.de
Anzeigen
JUSTUS GmbH
SCHELL GmbH & Co. KG
BES BuildingEnergySolutions GmbH
CONTI Sanitärarmaturen GmbH
Interdomus Haustechnik GmbH & Co.

DESTATIS:

16.01.2026

Inflationsrate im Jahr 2025 bei +2,2 %
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

15.01.2026

Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2025 um 0,2 % gewachsen
mehr

Quelle: destatis.de

DIW Berlin:

15.01.2026

„Deutsche Wirtschaft hat sich stabilisiert, 2026 dürfte besser laufen“
mehr

Quelle: diw.de

Newsletteranmeldung