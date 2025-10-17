Unser Thema am 30. Oktober: Wärmepumpen im Fokus - von gesetzlichen Vorgaben bis zur effizienten Integration in Bestandsgebäude

Effizient planen, fachgerecht umsetzen: Der Vortrag zeigt, worauf es bei der Aufstellung und Integration von Wärmepumpen wirklich ankommt – von klaren Projektierungsrichtlinien für Aufstellung und Schall über durchdachte Sicherheitskonzepte bis hin zu gesetzlichen Anforderungen, korrekter Dimensionierung und der Nachrüstung im Bestand. Praxisbeispiele und ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen machen das Thema greifbar und liefern wertvolle Impulse für Ihren Berufsalltag.

Genießen Sie nicht nur Ihre Mittagspause, sondern verleihen Sie ihr einen echten Mehrwert! Führen Sie inspirierende Gespräche bei einer gemeinsamen Brotzeit und lassen Sie sich von unseren wechselnden Fachvorträgen begeistern.

Außerdem haben Sie die Gelegenheit alle Hoval Anlagen bei uns im Technik-Erlebnisraum live in Betrieb zu sehen. Wir präsentieren Ihnen die leiseste und effizienteste Luft/Wasser-Wärmepumpe mit natürlichem Kältemittel R290 in der Leistungsklasse ab 50kW zum Hören und Anfassen.

Die Teilnahme ist selbstverständlich kostenfrei.

Wann?

Donnerstag, 30. Oktober 2025, 11.15 Uhr bis ca. 14.00 Uhr

Wo?

Hoval GmbH, Humboldtstraße 30, 85609 München-Aschheim

Hier geht’s zur Anmeldung und mehr Informationen:

Jetzt Registrieren