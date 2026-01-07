07.01.2026  Pressemeldung Alle News von PAM BUILDING

Video-Tutorial: Schnittkantenschutz beim PAM GLOBAL Plus-Rohrsystem – So geht’s richtig

Beim Arbeiten mit PAM GLOBAL Plus-Rohrsystemen ist der Schutz der Schnittkante entscheidend – insbesondere bei Sonderabwässern, wie in der Zuleitung zum Fettabscheider. Hier schreibt die Norm eine fachgerechte Versiegelung zwingend vor, um langfristig sichere und normgerechte Installationen zu gewährleisten.

In unserem neuen pamtorial erklärt Markus Purschke, Leiter der pamcademy, wie Sie Schritt für Schritt vorgehen:

Wann Schnittkantenschutz erforderlich ist (z. B. bei Fettabscheidern)

Richtige Vorbereitung: Kanten brechen und Spitzende aufbereiten

Fachgerechtes Versiegeln mit Schutzlack

Warum Überdeckungsbreiten entscheidend sind

Starten Sie ins neue Jahr mit praxisnahen Tipps für mehr Sicherheit und Qualität bei der Installation.

Jetzt Video ansehen: www.youtube.com/watch?v=ZrUmWsqLBnc&t=28s

