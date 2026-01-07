Video-Tutorial: Schnittkantenschutz beim PAM GLOBAL Plus-Rohrsystem – So geht’s richtig

Beim Arbeiten mit PAM GLOBAL Plus-Rohrsystemen ist der Schutz der Schnittkante entscheidend – insbesondere bei Sonderabwässern, wie in der Zuleitung zum Fettabscheider. Hier schreibt die Norm eine fachgerechte Versiegelung zwingend vor, um langfristig sichere und normgerechte Installationen zu gewährleisten.