Video-Tutorial: Schnittkantenschutz beim PAM GLOBAL Plus-Rohrsystem – So geht’s richtig
In unserem neuen pamtorial erklärt Markus Purschke, Leiter der pamcademy, wie Sie Schritt für Schritt vorgehen:
Wann Schnittkantenschutz erforderlich ist (z. B. bei Fettabscheidern)
Richtige Vorbereitung: Kanten brechen und Spitzende aufbereiten
Fachgerechtes Versiegeln mit Schutzlack
Warum Überdeckungsbreiten entscheidend sind
Starten Sie ins neue Jahr mit praxisnahen Tipps für mehr Sicherheit und Qualität bei der Installation.
Jetzt Video ansehen: www.youtube.com/watch?v=ZrUmWsqLBnc&t=28s