Die UWS Technologie GmbH freut sich, mit der Industrievertretung Frank Hertwig einen kompetenten Vertriebspartner für die Regionen Sachsen und Thüringen gewonnen zu haben. Damit stärken wir unsere Präsenz im Osten und stellen sicher, dass SHK-Betriebe künftig noch schneller und direkter betreut werden.

„Die Zusammenarbeit mit Frank Hertwig ermöglicht es uns, SHK-Betrieben in Sachsen und Thüringen noch praxisnähere Lösungen und persönlichen Service direkt vor Ort anzubieten. Gemeinsam setzen wir auf Effizienz, Qualität und kompetente Betreuung aus einer Hand“, sagt Michael Hamacher, Regionalvertriebsleiter Nord der UWS Technologie GmbH.

Mehr Service und praxisnahe Lösungen für SHK-Betriebe

Die Industrievertretung Frank Hertwig vertritt seit vielen Jahren erfolgreich die Firma ETA Heiztechnik GmbH. Damit bildet das Portfolio von UWS zur Heiz- und Kühlwasseraufbereitung eine ideale Ergänzung für das Hertwig-Team. SHK-Betriebe profitieren damit von aufeinander abgestimmten Lösungen aus einer Hand. Sie erhalten nicht nur einen erfahrenen Ansprechpartner vor Ort, sondern auch praxisgerechte Unterstützung bei Planung, Umsetzung und Service. Mit einem engagierten Team von 8 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bietet das Unternehmen eine ganzheitliche Beratung. Dank dieser umfassenden Struktur bekommen Kunden in Sachsen und Thüringen eine kompetente und persönliche Unterstützung. Die Zuständigkeit umfasst die Postleitzahlengebiete 01xxx – 09xxx sowie 98xxx und 99xxx.

„Wir freuen uns sehr auf die Kooperation mit UWS. Durch die Kombination unserer langjährigen Erfahrung im Heizungsbereich mit den innovativen Lösungen von UWS können wir unseren Kunden ein noch umfassenderes, perfekt aufeinander abgestimmtes Serviceangebot bieten“, so Frank Hertwig, Industrievertretung Hertwig.

Kontaktdaten und Zuständigkeit

Die neue Industrievertretung steht Ihnen ab sofort zur Verfügung und ist unter folgenden Kontaktdaten erreichbar:

Frank Hertwig Industrievertretung

Telefon: +49 37752 694704

E-Mail: industrievertretung.hertwig(at)t-online.de

Homepage: www.industrievertretunghertwig.de