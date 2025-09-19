Heizungs- und Gebäudetechniker kennen das Problem: Ein Mischbettharz, das bei Inbetriebnahme gute Werte liefert – doch nach wenigen Monaten sinkt der pH-Wert, Leitungen korrodieren und Pumpen leiden. Mit Vadion pH-Control beugen SHK-Betriebe diesem Qualitätsverlust wirksam vor.

Herausragende Vorteile von Vadion pH-Control auf einen Blick:

Optimale Entsalzung : Leitfähigkeit unter 100 µS/cm (entspricht etwa 0-2 °dH).

: Leitfähigkeit unter 100 µS/cm (entspricht etwa 0-2 °dH). Stabilisierter pH-Wert im vorgeschriebenen Bereich – über die gesamte Nutzungsdauer, nicht nur in der Anfangsphase.

im vorgeschriebenen Bereich – über die gesamte Nutzungsdauer, nicht nur in der Anfangsphase. Normgerechte Leistung : Erfüllt alle relevanten Regelwerke wie VDI 2035, ÖNORM H 5195-1 und SWKI BT 102-1.

: Erfüllt alle relevanten Regelwerke wie VDI 2035, ÖNORM H 5195-1 und SWKI BT 102-1. Temperaturbeständigkeit von 3 °C bis 80 °C – auch im Bypassbetrieb.

von 3 °C bis 80 °C – auch im Bypassbetrieb. Einfache Handhabung : Einwegharz ohne aufwändige Regeneration, ohne aggressive Chemie oder häufige Nachkontrollen.

: Einwegharz ohne aufwändige Regeneration, ohne aggressive Chemie oder häufige Nachkontrollen. Nachhaltigkeit & Sicherheit: Umweltgerechte Entsorgung wie Hausmüll, konstante Leistung bis zum Ende der Kapazität.

Warum Vadion pH-Control den Unterschied macht

Während viele Harze lediglich kurzfristig die Entsalzung erreichen, sinkt bei ihnen oft mit der Zeit der pH-Wert – was zu Korrosion und Funktionsstörungen führt. Vadion pH-Control kombiniert Entsalzung, Härte und pH-Wertstabilität in einem Produkt und sorgt so dafür, dass Heizungs- und Wärmepumpenanlagen auch über Jahre hinweg zuverlässig arbeiten.

Anwendungsgebiete

Neubauten mit Wärmepumpe

Altbau-Sanierungen mit gemischten Materialien und bestehenden Rohrnetzen

Wartungs- und Serviceeinsätze, bei denen Nachspeisung und Wasserqualität kritisch sind.

