UWS: Mischbettharz mit garantierter Stabilität und Normkonformität
Herausragende Vorteile von Vadion pH-Control auf einen Blick:
- Optimale Entsalzung: Leitfähigkeit unter 100 µS/cm (entspricht etwa 0-2 °dH).
- Stabilisierter pH-Wert im vorgeschriebenen Bereich – über die gesamte Nutzungsdauer, nicht nur in der Anfangsphase.
- Normgerechte Leistung: Erfüllt alle relevanten Regelwerke wie VDI 2035, ÖNORM H 5195-1 und SWKI BT 102-1.
- Temperaturbeständigkeit von 3 °C bis 80 °C – auch im Bypassbetrieb.
- Einfache Handhabung: Einwegharz ohne aufwändige Regeneration, ohne aggressive Chemie oder häufige Nachkontrollen.
- Nachhaltigkeit & Sicherheit: Umweltgerechte Entsorgung wie Hausmüll, konstante Leistung bis zum Ende der Kapazität.
Warum Vadion pH-Control den Unterschied macht
Während viele Harze lediglich kurzfristig die Entsalzung erreichen, sinkt bei ihnen oft mit der Zeit der pH-Wert – was zu Korrosion und Funktionsstörungen führt. Vadion pH-Control kombiniert Entsalzung, Härte und pH-Wertstabilität in einem Produkt und sorgt so dafür, dass Heizungs- und Wärmepumpenanlagen auch über Jahre hinweg zuverlässig arbeiten.
Anwendungsgebiete
- Neubauten mit Wärmepumpe
- Altbau-Sanierungen mit gemischten Materialien und bestehenden Rohrnetzen
- Wartungs- und Serviceeinsätze, bei denen Nachspeisung und Wasserqualität kritisch sind.