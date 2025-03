UWS Jahresaktion 2025: Messkoffer geschenkt!

Sichern Sie sich jetzt unser Aktionspaket mit den Aufbereitungsgeräten Heaty Ferriline No. 2 und Heaty Profiline No. 2 – und erhalten Sie den UWS-Messkoffer „Profi“ kostenlos dazu! Unsere beliebtesten Wasseraufbereitungsgeräte Heaty Profiline No. 2 und Heaty Ferriline No. 2 haben eine Aufbereitungsleistung bei Filtration und Bypassverfahren im Parallelbetrieb von bis zu 1.900 l/h.