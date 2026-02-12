Mit der SHK Essen startet UWS in eine intensive Messesaison: Das Unternehmen zeigt dort aktuelle Highlights und zukunftsweisende Lösungen für die Kühl- und Heizwasseraufbereitung. Im Laufe des Jahres folgen weitere Auftritte auf der IFH/Intherm in Nürnberg sowie der GET Nord in Hamburg.

Racun-Serie: Die neue Generation der intelligenten Kühl-& Heizwasseraufbereitung

Mit den neuen stationären Geräten Racun 100 und Racun 300 bringt UWS modernste Filtrationstechnologie in Verbindung mit präziser Sensorik und integrierter Cloudanbindung auf die Bühne. Beide Geräte sind auch auf den Betrieb in anspruchsvollen Anlagentypen wie Industrieanlagen, Nahwärmenetzen, Krankenhäusern oder Rechenzentren ausgelegt. Ziel sind höchste Betriebssicherheit, dauerhaft stabile Wasserqualität und eine vollständige digitale Transparenz.

Mobile Füllung mit Energieautonomie

Der neue Heaty Mobile ermöglicht die normkonforme Befüllung von beengten Heizungsanlagen oder Etagenheizungen direkt vor Ort – auch überall dort, wo Stromanschlüsse fehlen. Das kompakte, rückentragbare System verfügt über eine integrierte Energieversorgung für bis zu fünf Tage netzunabhängigen Betrieb. Damit wird die Wasseraufbereitung auch bei Wartungen, Sanierungen oder auf schwierigen Baustellen deutlich flexibler.

Effiziente Filtration für Wärmepumpenanlagen

Mit der neuen MAGella MG-Serie präsentiert UWS verschieden dimensionierte Schlamm- und Magnetitabscheider speziell auch für Luftwärmepumpen. Die Kombination aus starker Magneteinheit und 800-Mikron-Sieb sorgt für hohe Abscheideleistung sowohl magnetischer als auch nichtmagnetischer Rückstände – ein Beitrag zu reduziertem Verschleiß und höherer Effizienz.

Zentrale Datenplattform für alle Systeme

Das neue UWS Cloud Portal vereint erstmals alle UWS Produktbereiche in einer übergreifenden digitalen Lösung. Neben den bestehenden Modulen der Heaty Complete PROfessional und Advanced Serie sind nun auch die Racun-Systeme integriert. Messwerte, Dokumentationen und Monitoring-Funktionen – auch des UWS WaterBoy – werden zentral verwaltet und sind ortsunabhängig abrufbar.

Kompetenzverbund innerhalb der Aalberts-Gruppe

Am UWS-Messestand sind auch die Schwesterunternehmen HEATpower24 und Sentinel vertreten. HEATpower24 bietet professionelle Dienstleistungen zur Heizungswasseraufbereitung und Systemoptimierung, während Sentinel sein bewährtes Konzept „Reinigen – Schützen – Warten“ zur nachhaltigen Systempflege präsentiert.

Interaktiv auf der Messe

Neben weiteren Aufbereitungsgeräten, Dual- und Magnetitfiltern erwartet Besucher ein Selfie-Point. Dort können sie ein Erinnerungsfoto aufnehmen und dabei eine Heaty Complete PROfessional gewinnen – ein kleiner Anreiz, um sich über die neuesten Entwicklungen der Heizungswasseraufbereitung direkt vor Ort zu informieren.

UWS freut sich auf Ihren Besuch in Halle 6, Stand 6G12!