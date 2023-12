System E von Dimplex wurde speziell für den Einsatz in Bestandsgebäuden entwickelt, um den Austausch der alten Heizung gegen ein neues, regeneratives Heizsystem möglichst einfach und mit geringem Aufwand zu ermöglichen. Ergänzt wird das Produkt durch eine clevere Installationsunterstützung. Mit dem natürlichen Kältemittel R290 sowie der Vermeidung von unnötigen Plastikverkleidungen ist System E als hochqualitatives nachhaltiges Produkt prädestiniert für den Sanierungs- und Modernisierungsmarkt. Dazu tragen auch höchste Effizienzwerte mit einer Bewertung von A+++ auch im Betrieb mit Vorlauftemperaturen von 55°C und Heizkörpern bei.



Die Anforderungen für die den Heizungstausch der Zukunft sind klar und Dimplex antwortet mit dem innovativen Wärmepumpensystem System E.

Umfangreiche Installationsunterstützung und „Rund-um-Service“

Mit einer selbsterklärenden Videoanleitung wird die Installation der Wärmepumpe und funktionsnotwendigem Zubehör Schritt für Schritt erklärt. Eine optimierte Dokumentation erleichtert die die Arbeit des Installateurs.

Aufgrund der vielfältigen Gegebenheiten bei Bestandsanlagen wird System E Comfort mit einer Vielzahl an optionalen Systemerweiterungen angeboten. So wird unter den zahlreichen technischen Features ein einbaufertiges Set für die Erweiterung eines weiteren Heizkreises, oder ein Set für das Einbinden bestehender Heizkessel bzw. Solarthermieanlage angeboten. Damit können bestehende Komponenten effizient und schnell in das neue Heizungssystem integriert werden. Zusätzlich werden weitere Installationshelfer, wie z.B. Wandanschlusset und Bodenkonsole angeboten. Die Inbetriebnahme erfolgt intuitiv am 4,3 Zoll Touch-Display. Mit dem Inbetriebnahme-Assistenten EasyOn wird die Fachkraft schrittweise zur optimalen Heizungseinstellung geführt.

Um den sorgenfreien Betrieb bei einer maximalen Garantiezeit von bis zu 12 Jahren zu optimieren, lässt sich jede Anlage durch Internetanbindung steuern, überwachen und optimieren. Auch für den Endkunden gibt es ein völlig neuartiges Feature: Er kann sein Nutzerverhalten über eine Wärmepumpen-Community mit Verwendern gleichartiger Systeme vergleichen und entsprechend optimieren, wenn er das System online anbindet. Natürlich kann die Wärmepumpe auch über die Dimplex Home App von überall aus der überwacht und gesteuert werden. Zukünftig wird das Serviceangebot in diesem Bereich noch weiter ausgebaut.

Hohe Effizienz auch bei hohen Vorlauftemperaturen

Wärmepumpensysteme sind nach VDI 4645 für einen sinnvollen Betrieb stets auf maximal bis zu 55°C Vorlauftemperatur auszulegen. Hier glänzt System E mit der höchsten A+++ Effizienzbewertung, welche bisher nur in Verbindung mit Niedertemperaturanwendungen und Fußbodenheizungen möglich waren. Müssen die Vorlauftemperaturen reduziert werden, liefert Dimplex gleich die passende Wärmepumpenheizkörper. Bei gleicher Baugröße lassen sich die Vorlauftemperaturen um mehr als 10 Kelvin reduzieren und ermöglichen sogar im Gebäudebestand eine stille Kühlung im Sommer.

Die Warmwasserbereitung ist ganzjährig mit bis zu 60°C gesichert. Die für Heizkörper optimierte Inverter-Regelung erzeugt hohe Regelgenauigkeit für die vom Gebäude benötigte Energie mit dem Ziel Standzeiten zu minimieren. Mit dem Schallleistungspegel von 49 dB (A) gehört System E zu den leisesten Wärmepumpen seiner Leistungsklasse und minimiert zusammen mit den Aufstellbedingungen des Sicherheitskonzepts die Herausforderungen bei der Standortfindung – besonders praktisch für dicht bebaute oder kleine Grundstücke. Hierfür sorgen unter anderem die im Hinblick auf Schallemissionen und Volumenströmen optimal aufeinander abgestimmten leistungsgeregelten Komponenten Verdichter, Umwälzpumpen und EC-Ventilator.

System E Pure

Für maximale Flexibilität eignet sich die Variante System E Pure. Dank des wandmontierten Wärmepumpenmanagers WPM Touch können Fachhandwerker auch eine kundenindividuelle Systemlösung kreieren. Dank der farblich kodierten Funktionsblöcke des Reglers ist auch hier eine einfache Integration möglich, z.B. bivalenten Betrieb, Warmwasserwasserbereitung, Schwimmbadfunktion, ungemischte und gemischte Heiz- und Kühlkreise.

System E Comfort

Für den schnellen Heizungstausch ist System E Comfort, in Kombination mit einem innen aufgestellten Hydrotower, eine optimale Lösung. Auf kleinstem Raum liefert das System eine betriebsfertige Anlagenhydraulik, inklusive Puffer- und 300 Liter Warmwasserspeicher zur sicheren hydraulischen Entkopplung von Erzeuger- und Verbraucherkreis. Die Installation ist dank der „Plug and Play“-Logik auch für die noch ungeübte Fachkraft schnell und sicher durchzuführen.

Plug ´n Play

Weitgehend vorkonfektioniertes System für die einfache, sichere und schnelle Installation. Kombination mit regenerativen oder fossilen Wärmeerzeugern schnell und unkompliziert möglich. Anwendungsempfehlung: Für Ein -und Zwei-Familienhäuser, mit Radiatoren oder Fußbodenheizung oder gemischter Installation aus Radiatoren und Fußbodenheizung (1-2 Heizkreise).

Wärmepumpe mit Kühlung planen und installieren

Egal, ob Wärmepumpen zum Heizen oder Kühlen zum Einsatz kommen: Wärmepumpen eignen sich für nahezu jedes Gebäude. Die Wahl der passenden Wärmepumpe richtet sich nach dem vorhandenen Platz im Gebäude oder auf dem Grundstück, dem Gebäudeenergiebedarf und der Bebauungssituation.

Eine fachgerechte Planung und Installation durch den Handwerker ist wichtig für die langfristige Zufriedenheit der Bewohnerinnen und Bewohner. Dimplex liefert hierfür ein breites Portfolio an geeigneten Produkten für jede Anwendung im Bereich Heizen und Kühlen. Für den Fall, dass die Vorlauftemperaturen gesenkt werden sollen oder eine stille Kühlung gewünscht wird, bietet der Hersteller im Systemzubehör auch Wärmepumpenheizkörper. Diese ermöglichen eine Absenkung der Vorlauftemperatur im Heizbetrieb für noch mehr Effizienz und bieten im Kühlbetrieb eine angenehme stille Kühlung.

Fazit

Mit System E feierte ein durchdachtes Gesamtpaket an technischer Finesse, Nachhaltigkeit und Installationsfreundlichkeit Premiere. Die hohe Anlageneffizienz und die auf den Betrieb mit Heizkörpern ausgelegte Regelung machen System E Comfort zum perfekten System für den schnellen Heizungstausch. Durch die hohe Wertigkeit der verwendeten Komponenten wird ein langjähriger, nachhaltiger und leiser Betrieb garantiert. Dafür steht Dimplex mit einer maximalen Garantiezeit von 12 Jahren ein.

Special Mention Auszeichnung für System E von Dimplex

Der German Innovation Award zeichnet Produkte, Technologien und Dienstleistungen aus, die neue,innovative Wege gehen und Lösungen anbieten, die sich durch ihren Mehrwert für Nutzerinnen und Nutzer und die Umwelt hervorheben. Zu den diesjährigen Preisträgern gehört auch die Glen Dimplex Deutschland GmbH (Kulmbach). Das Unternehmen hat für System E in der Kategorie "Excellence in Business to Business - Energy Solution" einen „German Innovation Award - Special Mention“ gewonnen. Eine Auszeichnung für eine herausragende Innovationsleistung im boomenden Markt für Wärmepumpen, speziell in der Sanierung von Bestandsgebäuden.

Auch 2024 gehört das System E von Dimplex zu den Preisträgern bei den Einreichungen beim German Design Award. In der Kategorie „Excellent Product Design“ gewann es einen Special Mention Preis.