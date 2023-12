System E von Dimplex wurde speziell für den Einsatz in Bestandsgebäuden entwickelt, um den Austausch von alten Heizungsanlagen gegen ein neues, regeneratives Heizsystem möglichst einfach und mit geringem Aufwand zu ermöglichen. Bildquelle: Glen Dimplex Deutschland GmbH

Der German Design Award ist der Premiumpreis des Rats für Formgebung. Mit seinem weltweiten Spektrum und seiner internationalen Strahlkraft zählt er branchenübergreifend zu den angesehensten Awards der Designlandschaft. Seit 2012 identifiziert der German Design Award maßgebliche Gestaltungstrends, zeichnet sie aus und präsentiert sie einer breiten Öffentlichkeit. So werden jährlich außerordentliche Einreichungen im Produktdesign, Kommunikationsdesign und der Architektur gekürt. Zu den Preisträgern 2024 bei den Einreichungen in der Kategorie „Excellent Product Design“ gehört das Wärmepumpen-System E von Dimplex. Es wurde speziell für den Einsatz in Bestandsgebäuden entwickelt, um den Austausch der alten Heizung gegen ein neues, regeneratives Heizsystem möglichst einfach und mit geringem Aufwand zu ermöglichen.

Die „Special Mention“-Auszeichnung des German Design Award wird für bemerkenswerte Designleistungen verliehen. Designeinreichungen, die mit durch einen besonderen Ansatz oder Teilaspekt überzeugen, können sich dem „Special Mention“-Label vom Wettbewerb abheben.

System E

Im dezenten, zeitlosen „Industrial Design“ glänzt die Außeneinheit von System E und fügt sich in Farbe und Form passend in seine Umgebung ein. Es wurde viel Wert auf hochwertige und langlebigste Materialien gelegt. Anstatt unnötiger Plastikverkleidungen verwendet Dimplex bei System E pulverbeschichtetes Metall, welches robust und witterungsbeständig ist sowie zeitgleich mit sorgfältigster Verarbeitung in jedem Detail ein hochwertiges Aussehen verspricht.

Das Konstruktionsdesign ist bis zum Ende durchdacht. Zum umfangreichen Zubehör gehören unter anderem eine Bodenkonsole, die Betonfundamente verdeckt, eine Wandverkleidung zum Verstecken von Anschlussrohren und Kabeln, verschiedene Optionen für die Rohrführung oder eine Installationsbox für einen einfacheren Anschluss nach unten.

Gesteuert wird das Wärmepumpensystem über ein 4,3 Zoll-Touchdisplay oder in der Dimplex Home App, welche designtechnisch an die Steuerung der Wärmepumpe am Touchdisplay angelehnt ist und eine intuitive Usability verspricht.

Mit dem natürlichen Kältemittel R290 ist System E als hochqualitatives nachhaltiges Produkt prädestiniert für den Sanierungs- und Modernisierungsmarkt. Dazu tragen auch höchste Effizienzwerte mit einer Bewertung von A+++ auch im Betrieb mit Vorlauftemperaturen von 55°C und Heizkörpern bei. Zudem kann die Luft/Wasser-Wärmepumpe heizen und kühlen.