26.11.2025  Pressemeldung

GWK Kuhlmann: Speicheranschlüsse einfach und schnell GEG-konform dämmen

Auch wenn die Leitungen zu den Warmwasserspeichern vorschriftsmäßig gedämmt werden, bleiben die Anschlüsse am Speicher häufig ungedämmt. Doch auch hier geht Wärmeenergie verloren. GWK Kuhlmann bietet hierfür mit dem Baukastensystem der EPP-Serie praktische und günstige Lösungen für eine GEG-konforme Dämmung an.

Um Kugelhähne und kurze Verbindungsstellen in einem Schritt zu dämmen, bietet sich die EPP-Box KH-P als ideale Lösung an. Die Dämmschäle lässt sich durch ihre individuell kürzbare Länge einfach anpassen. Mithilfe der Raster in der Dämmung kann die Box leicht zugeschnitten und auf die passende Länge gebracht werden. Als universelle Lösung für Pumpenkugelhähne entwickelt, passt die Dämmung für alle gängigen Varianten, wie zum Beispiel die Kugelhähne von Heimeier, Oventrop, Bee und Simplex etc.

Die GWK Kuhlmann EPP-Box ist leicht zu installieren, abnehmbar, wiederverwendbar und nimmt keine Feuchtigkeit auf. Darüber hinaus verfügt sie über einen internen geometrischen Verschluss. Dadurch werden externe Verschlüsse unnötig, die die Dämmung beschädigen könnten. Das Material EPP (expandiertes Polypropylen) kann bis zu einer Temperatur von +110 °C eingesetzt werden. Mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0, 040 W/mK bei 10 °C und der diesbezüglich kalkulierten Wandstärke entsprechen diese Dämmungen dem aktuellen GEG und der EnEV.

Über die umfangreiche Passliste können die Armaturen der verschiedenen Hersteller schnell und einfach der passenden Armaturendämmung zugeordnet werden: GWK Kuhlmann Passliste

GWK Kuhlmann GmbH
GWK Kuhlmann GmbH
Franz-Kleine-Straße 16
33154 Salzkotten
Deutschland
Telefon:  05258 - 9836 0
www.gwk.de
