Von 19. bis 22. März 2024 wird Essen wieder zum Treffpunkt der Branche! Rund 300 Aussteller zeigen dem Fachpublikum ihre Produkte und Lösungen.

PAM BUILDING präsentiert in Halle 6 leistungsfähige, sichere und nachhaltige Lösungen für die Gebäudeentwässerung: gusseiserne Abflussrohrsysteme für normale Einbaubedingungen (PAM-GLOBAL® S), für Sonderabwässer (PAM-GLOBAL® Plus), und für Erdverlegung oder aggressive Umgebungen (PAM ITINERO®). Alle sind nichtbrennbar und schallgeschützt. Zusätzlich bieten wir Abschottungslösungen (z.B. PAM-GLOBAL® SVB für Mischinstallationen) und ein umfangreiches Sortiment für die Dachentwässerung – inklusive objektbezogener Auslegung.

Das Gussrohr kann aber noch viel mehr! Zum einen beweisen wir, dass das nachhaltige Gussabflussrohr – zu 100% aus Recyclingmetallen, und zu 100% recycelbar – in Zukunft noch nachhaltiger werden kann: mit PAM Agilium, aus 30% weniger Guss und mit 20% weniger CO 2 Ausstoß. Zum anderen präsentieren wir in Essen ElixAir, unseren Beitrag zu Heizung und Klima: Der hocheffiziente Luft-Erd-Wärmetauscher!

Neugierig geworden? Na dann, am besten gleich ein Ticket besorgen!

Unser Stand: Halle 6, Standnummer 6F07