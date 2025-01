Schornstein und Feuerstätte werden funktionstechnisch als Einheit bemessen. Sie sind perfekt aufeinander abgestimmt. Wenn hier alles in Ordnung ist, gelangen die durch Verbrennung erzeugten Abgase sicher durch das Gebäude ins Freie. Außerdem ist durch einen korrekt bemessenen Schornstein die vorschriftmäßige Funktion der Feuerstätte garantiert.



Jedoch kann jede noch so exakte Bemessung nur eine Momentaufnahme sein, denn Veränderungen der druck- bzw. strömungstechnischen Einflüsse innerhalb und außerhalb des Gebäudes (z.B. Witterungsverhältnisse) können erhebliche Abweichungen von rechnerischen Fakten und Annahmen zum Zeitpunkt der Berechnung bedeuten. Die Folge: Der Schornstein und damit die gesamte Feuerstätte funktioniert nicht optimal.



Wie die Schornsteinfunktion mittels Zugbegrenzern und/oder Rauchsaugern oder Abgasklappen über die gesamte Betriebszeit der Feuerstätte optimiert werden kann, erfahren Sie in diesem Seminar.



In der Raab-Gruppe nennen wir das des „Intelligenten Schornstein“.

