02.09.2025  Pressemeldung Alle News von Raab

RaabAcademy - Webinar: Holzfeuerung – Perspektiven mit innovativen Produkten

6. Oktober 2025 um 17:00 Uhr ca. 1 Std.

In der neuen EU-Luftqualitätsrichtlinie werden für die Mitgliedsstaaten der EU verbindlich einzuhaltende Grenzwerte in der Luft festgelegt, u. a. auch für Feinstaub, der in relevanten Mengen aus der Verbrennung von Holz entsteht. In diesem Webinar wird zu Beginn kurz auf die gesetzlichen Grundlagen zur Luftreinhaltung eingegangen. Im Anschluss werden technische Lösungen für Feuerstätten, die mit Holz (Scheitholz, Pellets) betrieben werden, vorgestellt. Schon heute werden besonders emissionsarme Feuerstätten für den häuslichen Bereich, die mit Scheitholz betrieben werden, angeboten. Z.T. sind sie mit einer Abbrandregelung, einer Einrichtung für CO-Reduktion und einem Feinstaubpartikelabscheider ausgerüstet und erfüllen die Prüfkriterien „Blauer Engel“. Moderne Feuerstätten für Holz können mit Feinstaubpartikelabscheider von Anfang an oder nachträglich ausgerüstet werden. Welche Anforderungen an neue Feuerstätten für Holz gestellt werden, und wie man bestehende Feuerungsanlagen nachträglich mit Feinstaubpartikelabscheider ausrüsten kann, erfahren Sie in diesem Webinar.

Joseph Raab GmbH & Cie. KG
Joseph Raab GmbH & Cie. KG
Gladbacher Feld 5
56566 Neuwied
Deutschland
Telefon:  02631 - 913-0
www.raab-gruppe.de
