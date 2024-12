Zum 1. Januar 2022 ist die neue Verordnung bezüglich der erforderlichen Mündungshöhen in Kraft getreten.

Neben der einfachen ABC-Regel für die notwendige Lage und Höhe der Mündung zum First des eigenen Gebäudes wird inzwischen immer häufiger die Lage der Nachbarschaftsbebauung begutachtet.



So kann die Schornsteinhöhe nach VDI 3781 Blatt 4 ermittelt werden und das Schornsteinfegerhandwerk hat eine Auslegungshilfe für die Beurteilung der Nachbargebäuden erstellt. Diese orientiert sich an den Empfehlungen des LAI-Katalogs des Bund-Länder-Ausschusses Immissionsschutz. Dort wird ebenfalls versucht, die Frage der Unverhältnismäßigkeit zu definieren.



Alles in allem ein Sammelsurium an Vorschriften, das in diesem Webinar beleuchtet wird.



Lösungen werden anhand von Praxisbeispielen wie Abspannungen, frei auskragende Schornsteinhöhen über 3 m sowie Schrägführungen auf der Dachfläche diskutiert.

