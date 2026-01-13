Die Raab-Gruppe fügt mit der BOMAT Energiesysteme GmbH ein wichtiges Unternehmen der Abgastechnik in ihr Firmennetzwerk ein. Bildquelle: Raab-Gruppe

Zum 1. Januar 2026 übernimmt die Raab-Gruppe die BOMAT Energiesysteme GmbH mit Sitz in Überlingen. Das Unternehmen wird künftig als spezialisierte Einheit innerhalb der Raab-Gruppe geführt und ergänzt das Portfolio gezielt im Bereich Wärmerückgewinnung und Abgaswärmetauscher. Im Zuge der Übernahme übernimmt Alexander Root, CEO der Kutzner + Weber GmbH und Mitglied der Geschäftsleitung der Raab-Gruppe, die Geschäftsführung der BOMAT Energiesysteme GmbH. Er folgt damit auf Gerhard Schneider, der das Unternehmen über viele Jahre erfolgreich geführt und maßgeblich geprägt hat. Ein zentrales Element der Akquisition ist die patentierte BOMAT-Keramiktechnologie – sie erweitert sinnvoll das bestehende Produkt- und Technologiespektrum der Raab-Gruppe und eröffnet neue Anwendungsmöglichkeiten in den Bereichen Heiztechnik und Industrieabwärme.

Die BOMAT Energiesysteme GmbH, gegründet im Jahr 1982, zählt zu den etablierten Spezialisten für Abgaswärmetauscher und ist seit vielen Jahren ein gefragter OEM-Partner namhafter Hersteller aus der Heiztechnik- und BHKW-Branche. Neben Lösungen für Öl- und Gaskessel im kleinen und großen Leistungsbereich liefert BOMAT auch Systeme zur Nutzung industrieller Abwärme. Besonders hervorzuheben ist die patentierte Keramiktechnologie, die eine hohe Säurebeständigkeit gewährleistet. Im Kondensationsbetrieb entsteht dadurch metallfreies Kondensat, das ökologisch unbedenklich ist und hohe Anforderungen an Nachhaltigkeit und Betriebssicherheit erfüllt. Zu den bekannten Produktlinien zählen unter anderem die Profitherm-Serie sowie die modular aufgebauten Minitherm-Abgaswärmetauscher.

Synergien innerhalb der Raab-Gruppe

Künftig werden die Kompetenzen von BOMAT insbesondere mit denen der Raab-Tochter NET Neue Energie Technik gebündelt. Ziel ist es, Entwicklungs-, Produkt- und Systemkompetenzen im Bereich energieeffizienter Abgassysteme weiter auszubauen.

„Aus dem Zusammenwirken zweier erfahrener Unternehmen werden substanzielle Synergien entstehen“, erklärt Alexander Root. „Gerade unter den Aspekten Nachhaltigkeit, Energieeinsparung und Effizienzsteigerung sehen wir erhebliches Potenzial – sowohl für unsere Kunden als auch für neue Anwendungsfelder.“

Kontinuität und Weiterentwicklung

Die Marke BOMAT bleibt erhalten und wird als eigenständiger Name und Firma innerhalb der Raab-Gruppe weitergeführt. Entwicklung, Know-how und bestehende Kundenbeziehungen bilden weiterhin die Basis des Unternehmens. Gleichzeitig wird BOMAT schrittweise in die Strukturen der Raab-Gruppe integriert, insbesondere in den Bereichen strategische Entwicklung, Technologieplattformen, Produktion und gruppenweiter Vertrieb. Durch die Übernahme erweitert die Raab-Gruppe ihr Portfolio um hochflexible, keramikbasierte Abgaswärmetauscher, die das bestehende Produktprogramm optimal ergänzen.

Weitere Informationen zum Unternehmen sind unter www.raab-gruppe.de zu finden.