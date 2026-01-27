Kutzner + Weber, eine Marke der Raab-Gruppe, hat den Airjekt 1 Ceramic weiterentwickelt. Das neue Modell ist nun zusätzlich in der Türgröße von 140 × 200 mm erhältlich und mit einem Verschlussriegel ausgestattet. Daher kann der Feinstaubabscheider noch einfacher und platzsparender in vorhandene Schornsteine integriert werden. Dies hilft auch Hausbesitzern und Ofenbauern bei der Umsetzung.

Die hohe Nachfrage bei der Nachrüstung von Feinstaubabscheidern wird zum Jahresende weiter stark ansteigen. Der Hintergrund: Ende 2024 läuft die Frist für Kamin- und Kachelöfen aus, die vor dem 21.03.2010 eingebaut wurden und die Grenzwerte der 2. Stufe der 1. BImSchV nicht erfüllen. Für diese Anwendungen hat Kutzner + Weber die neue Version Airjekt 1 Ceramic mit Verschlussriegel in der Türgröße 140 × 200 mm konzipiert.

Durch die raffinierte Befestigung der Abscheideeinheit am Putztürrahmen mit einem hochschiebbaren Riegel konnte die Baugröße stark reduziert werden. Des Weiteren wurde der Keramikisolator verkürzt. Deshalb lässt sich der neue Airjekt 1 Ceramic noch einfacher in gängige Reinigungsverschlüsse im Schornstein einbauen.

Eine Installation in die beliebten Leichtbauschornsteine mit minimaler Außenabmessung ist ebenfalls möglich, sofern diese über geeignete obere Reinigungsöffnungen verfügen. Ein weiterer Vorteil: Die neue Geometrie verlängert die Reinigungsintervalle.

Kutzner + Weber hat auch das bewährte Türformat 200 × 300 mm auf die neue Technik mit Verschlussriegel umgestellt. So ist der bisherige Airjekt 1 Ceramic ebenfalls mit einfacherer Handhabung erhältlich. Auf diese Weise kann für die Montage unter Dach je nach Einbausituation die passende Größe gewählt werden. In jedem Fall sind Hausbesitzer und Ofenbauer gut beraten, sich im Vorfeld mit dem zuständigen bezirksbevollmächtigten Schornsteinfeger genau abzustimmen.

Der Airjekt 1 Ceramic entspricht dem Stand der Technik gemäß VDI 3670, wie er in der 1. BImSchV für Feinstaubpartikelabscheider gefordert ist, sowie allen Vorschriften. Die neue Konstruktion mit Verschlussriegel ist in der DIBt-Zulassung 7.4-3442 bereits seit Längerem integriert.

