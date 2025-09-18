Kutzner + Weber, ein Unternehmen der Raab-Gruppe, erweitert die Baureihe der Zumikron-Modelle mit dem Feinstaubabscheider Zumikron Ceramic. Durch die kompakte, wetterfeste Steuereinheit sind die Geräte speziell für den Einbau im Außenbereich geeignet.

Mit dem Outdoor Top ist bereits ein Modell für die Schornsteinmündung auf dem Markt. In der Praxis kommt es jedoch vor, dass sich Feinstaubabscheider mangels Zugänglichkeit dort nur schlecht installieren lassen und ein Einbau im Gebäude ebenfalls nicht möglich ist. Das können beispielsweise an der Gebäudeaußenwand liegende Schornsteine konventioneller Bauart sein. Kutzner + Weber hat entsprechende Kundenwünsche konsequent aufgegriffen und schließt diese Lücke mit dem Zumikron Ceramic.

Bewährte Konstruktion

Die Abscheideeinheit stammt vom bewährten Airjekt 1 Ceramic und wurde mit der Zumikron-Steuerung kombiniert. Damit passt die neue Ausführung vor allem zu Einzelraumfeuerungsanlagen bis 14,9 kW. Das Hochvoltkabel und die Abscheideeinheit sind wetterfest in der Schutzklasse IP 65 ausgerüstet.

Der Zumikron Ceramic verfügt ebenfalls über das neue Türblatt mit Verschlussriegel in den Größen 140 × 200 oder 200 × 300 mm. Er kann sowohl in vorhandene als auch neu zu schaffende Reinigungsöffnungen eingebaut werden. Das Gerät wurde für beide Varianten geprüft und zugelassen.

Mit dem Türblatt von 140 × 200 mm passt der Zumikron zudem in viele Edelstahlschornsteine verschiedenster Fabrikate. So lassen sich zahlreiche außen liegende doppelwandige Schornsteine ohne aufwendige Sonderanfertigungen sehr einfach nachrüsten. Der jeweilige Schornsteinhersteller kann auf ein Standardbauteil aus seinem Lieferprogramm zurückgreifen.

Im Betrieb

Die Steuereinheit ist in einem wetterfesten Vollkunststoffgehäuse untergebracht und wird im Außenbereich montiert. Die Spannungsversorgung erfolgt mit einem Stromanschluss 230 V/50 Hz. Der Zumikron schaltet sich automatisch mithilfe eines Temperaturfühlers ein. Wartung und Reinigung lassen sich unkompliziert durch Herausnehmen der Abscheideeinheit durchführen.

Die Modelle in den beiden Größen 140 × 200 und 200 × 300 mm können mit Kutzner + Weber Reinigungsverschlüssen mit Rahmen kombiniert werden. Das DIBt hat die Zulassung Nr. Z-7.4-3545 für den Zumikron erteilt.

Interessierte können das umfangreiche Seminarangebot der Raab-Gruppe in der Academy nutzen.

Weitere Informationen zum Unternehmen sind unter www.raab-gruppe.de zu finden.