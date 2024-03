Grafik: Querschiesser Unternehmensberatung GmbH & Co. KG

Die Branche wird im Moment ein wenig gebeutelt. Mitte März schaut es so aus, dass ca. 20% der Handwerker mit Auftragsrückgängen zu kämpfen haben. Bei knapp 30% läuft es ungebrochen gut. Die Auftragsreichweite in der ersten Monatshälfte März lag bei 14,9 Wochen. Das ist deutlich unter den Werten im Herbst letzten Jahres und leicht besser als zu Jahresanfang. Es zieht wieder ein wenig an.