Die Sanitärhersteller, die im VDMA organisiert sind, haben am 24.11.24 eine Pressemeldung herausgegeben, in der sie sich mit dem Umsatzverlauf in 2024 ausreichend zufrieden zeigen. Demnach rechnen 43 Prozent der Unternehmen im laufenden Jahr mit einem Umsatzwachstum.



Wir sagen:

Stimmt! Nach unseren Marktforschungsdaten werden die Warengruppen Accessoires, Armaturen, Duschrinnen, bodenebene Duschsysteme, Keramik, Wand- und Deckenverkleidugnen am Jahresende leicht im Plus abschliessen.

Badmöbel, Duschabtrennungen, Dusch-WCs, Punktabläufe, Spiegel, Vorwandelemente, Wannen und WC-Sitze schaffen die Vorjahresmenge nicht ganz.