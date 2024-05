Die Auftragsreichweite im SHK-Handwerk liegt auf 16 Wochen, was so ziemlich dem langfristigen Mittelwert entspricht. Nicht so gut wie im Herbst 2023, aber auskömmlich.

Die Krise im SHK-Handwerk ist eine Partialerscheinung. Ca. ein Sechstel der Handwerker rechnet sicher damit, dass die Vorjahreswerte im Umsatz nicht erreicht werden. Ein Drittel ist sich sicher, dass es klappen wird.