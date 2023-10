Sie zeigen, dass sich das SHK-Handwerk den Auswirkungen des GEG und den Turbulenzen am Bau nicht mehr vollständig entziehen kann. Die beigefügte Grafik zeigt die Korridore für Gewerke und ausgewählte Produktgruppen, die man so vermutlich auch erwartet hat. Wenn in 2024 für die Branche ein Wachstum eintritt, was so von den befragten Handwerkern kaum gesehen wird, kommt es aus der Heizung. Mehr als 1% scheint aus Sicht der Handwerker für die Gesamtbranche im nächsten Jahr nicht drin zu sein.

Erwähnenswert erscheint uns, dass die SHK-Handwerker dem Gewerk Elektro die Spitzenposition bei den Gewerken zuweisen und Hybridgeräte in der Spitze des Warengruppenranking auf einer Lauerposition liegen.