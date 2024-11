Das Konzeptpapier, das Finanzminister Lindner nur Herrn Habeck und Herrn Scholz hat zukommen lassen, ist durchgesickert. Wir haben es auch vorliegen. Die Themen sind nicht neu, zum Teil haben wir am letzten Donnerstag auf unserem Trendkongress böse Witze über die Politikdefizite gemacht. Das Spannende am Lindner-Papier ist die zahlenbasierte Argumentation. Ungewohnt saubere Arbeit in der politischen Diskussion. Auf Seite 17 finden Sie die Streichliste. Die SHK-Branche dürfte es auch hart treffen. Übrigens der Buschfunk sagt: Neuwahlen am 9.März 2025.