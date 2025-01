Grafik: Querschiesser Unternehmensberatung GmbH & Co. KG

In der Welt der Aktien gibt es einen technischen Indikator für Kauf- oder Verkaufsignale. Man analysiert das Zusammen-/Auseinanderlaufen des gleitenden Durchschnitts zweier Zeitreihen. Meist nimmt man bei Aktien den 200-Tage-Durchschnitt (1 Jahr) und den 80-Tage-Durchschnitt (1 Quartal). Liegt die 80-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, oder durchstößt die 80-Tage-Linie die 200-Tage-Linie von unten nach oben, ist es bei Aktien ein Kaufsignal, es läuft bzw. geht los! Umgekehrt ist es ein Verkaufssignal, es geht runter bzw. mittelfristig wird es nichts.

Aus unseren regelmäßigen Interviews mit SHK-Handwerker zu deren WP-Aktivitäten haben wir für die Jahre 2021 bis 2024 quartalsweise das Gesamtmarktvolumen für die Wärmepumpe in der Fachschiene ermittelt, einmal als rollierender Durchschnitt der Werte aus den letzten drei Monaten (80-Tage-Linie), einmal als Durchschnitt der Werte der letzten 12 Monate (200-Tage-Linie).

Hier die Einsichten: Die Grafik vermittelt grundsätzlich eine gute Botschaft für die Wärmepumpe. Die 80-Tage-Linie liegt fast immer über der 200-Tage-Linie. Die 200-Tage-Linie steigt. Es läuft für die Wärmepumpe. Beachtenswert sind vier Momente.

In Q2/21 durchbricht die 80-Tage-Linie die 200-Tage-Linie von unten. Startschuss für die WP-Hysterie. Wer zu diesem Zeitpunkt mit der WP angefangen hat, konnte erfolgreich mitsurfen.

In Q1/22 gab es einen Durchhänger, beide Kurven berührten sich. Vorangegangen war ein Q4/21 mit einer Seitwärtsbewegung.

In Q2/23 gab es erneut einen Durchhänger. Auch hier zeigte das vorangegangene Quartal eine Seitwärtsbewegung.

Q4/24 weist darauf hin, dass es in Q1/25 wieder einen Durchhänger geben wird. Der dürfte dieses Mal aber härter ausfallen. Denn: In den Jahren 2022 und 2023 zeigten die Quartale vor den Durchhängern immer eine Seitwärtsbewegung, in 2024 leider schon bereits den Abriss.