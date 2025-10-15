Auch in diesem Herbst und Winter bieten wir Ihnen wieder eine Vielzahl an praxisnahen einstündigen Webinaren rund um die Themen Gebäudeentwässerung, Rohrsysteme und Brandschutz. Zwischen Oktober und Dezember erwarten Sie fundierte Fachvorträge mit aktuellen Inhalten – ideal für Planer, Ausführende und technische Fachkräfte.

Jetzt Termine vormerken und direkt anmelden:

pambuilding.de/pamcademy_webinare

Webinarübersicht

Produkte: PAM GLOBAL S, PAM GLOBAL Plus, PAM ITINERO

Welches Rohrsystem und welcher Verbinder für welchen Einsatzbereich

Donnerstag, 23. Oktober 2025 | 10:00 & 14:00 Uhr

Planen & Ausführen: Grundlagen der Gebäudeentwässerung

Mittwoch, 29. Oktober 2025 | 10:00 & 14:00 Uhr

Planen & Ausführen: Be- und Entlüftung von Entwässerungs-Systemen nach DIN 1986-100

Donnerstag, 30. Oktober 2025 | 10:00 & 14:00 Uhr

Die neue DIN 1986-100 (2025): Neuerungen & Änderungen

Dienstag, 4. November 2025 | 10:00 & 14:00 Uhr

Planen & Ausführen: Fallleitungen, Fallleitungen in Hochhäusern

Mittwoch, 5. November 2025 | 10:00 & 14:00 Uhr

Dauer: ca. 75 Minuten

Brandschutz in der Gebäudeentwässerung – Grundlagen

Dienstag, 25. November 2025 | 10:00 & 14:00 Uhr

Planen & Ausführen: Abwasserleitungen unter Druck, Verbinder und Krallen

Mittwoch, 3. Dezember 2025 | 10:00 & 14:00 Uhr

Brandschutz – Abwasser-Mischinstallation mit SVB

Donnerstag, 4. Dezember 2025 | 10:00 & 14:00 Uhr

Alle Veranstaltungen finden online statt und sind kostenfrei. Die Teilnahme ist nach Anmeldung über unsere Website möglich.