pamcademy Webinarreihe Herbst/Winter 2025 – Jetzt anmelden

Auch in diesem Herbst und Winter bieten wir Ihnen wieder eine Vielzahl an praxisnahen einstündigen Webinaren rund um die Themen Gebäudeentwässerung, Rohrsysteme und Brandschutz. Zwischen Oktober und Dezember erwarten Sie fundierte Fachvorträge mit aktuellen Inhalten – ideal für Planer, Ausführende und technische Fachkräfte.

Jetzt Termine vormerken und direkt anmelden:
pambuilding.de/pamcademy_webinare

Webinarübersicht

Produkte: PAM GLOBAL S, PAM GLOBAL Plus, PAM ITINERO
Welches Rohrsystem und welcher Verbinder für welchen Einsatzbereich
Donnerstag, 23. Oktober 2025 | 10:00 & 14:00 Uhr

Planen & Ausführen: Grundlagen der Gebäudeentwässerung
Mittwoch, 29. Oktober 2025 | 10:00 & 14:00 Uhr

Planen & Ausführen: Be- und Entlüftung von Entwässerungs-Systemen nach DIN 1986-100
Donnerstag, 30. Oktober 2025 | 10:00 & 14:00 Uhr

Die neue DIN 1986-100 (2025): Neuerungen & Änderungen
Dienstag, 4. November 2025 | 10:00 & 14:00 Uhr

Planen & Ausführen: Fallleitungen, Fallleitungen in Hochhäusern
Mittwoch, 5. November 2025 | 10:00 & 14:00 Uhr
Dauer: ca. 75 Minuten

Brandschutz in der Gebäudeentwässerung – Grundlagen
Dienstag, 25. November 2025 | 10:00 & 14:00 Uhr

Planen & Ausführen: Abwasserleitungen unter Druck, Verbinder und Krallen
Mittwoch, 3. Dezember 2025 | 10:00 & 14:00 Uhr

Brandschutz – Abwasser-Mischinstallation mit SVB
Donnerstag, 4. Dezember 2025 | 10:00 & 14:00 Uhr

Alle Veranstaltungen finden online statt und sind kostenfrei. Die Teilnahme ist nach Anmeldung über unsere Website möglich.

Frankfurter Straße 720 - 726
51145 Köln
Deutschland
Telefon:  +492203 9784-310
www.pambuilding.de
