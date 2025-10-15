pamcademy Webinarreihe Herbst/Winter 2025 – Jetzt anmelden
Jetzt Termine vormerken und direkt anmelden:
pambuilding.de/pamcademy_webinare
Webinarübersicht
Produkte: PAM GLOBAL S, PAM GLOBAL Plus, PAM ITINERO
Welches Rohrsystem und welcher Verbinder für welchen Einsatzbereich
Donnerstag, 23. Oktober 2025 | 10:00 & 14:00 Uhr
Planen & Ausführen: Grundlagen der Gebäudeentwässerung
Mittwoch, 29. Oktober 2025 | 10:00 & 14:00 Uhr
Planen & Ausführen: Be- und Entlüftung von Entwässerungs-Systemen nach DIN 1986-100
Donnerstag, 30. Oktober 2025 | 10:00 & 14:00 Uhr
Die neue DIN 1986-100 (2025): Neuerungen & Änderungen
Dienstag, 4. November 2025 | 10:00 & 14:00 Uhr
Planen & Ausführen: Fallleitungen, Fallleitungen in Hochhäusern
Mittwoch, 5. November 2025 | 10:00 & 14:00 Uhr
Dauer: ca. 75 Minuten
Brandschutz in der Gebäudeentwässerung – Grundlagen
Dienstag, 25. November 2025 | 10:00 & 14:00 Uhr
Planen & Ausführen: Abwasserleitungen unter Druck, Verbinder und Krallen
Mittwoch, 3. Dezember 2025 | 10:00 & 14:00 Uhr
Brandschutz – Abwasser-Mischinstallation mit SVB
Donnerstag, 4. Dezember 2025 | 10:00 & 14:00 Uhr
Alle Veranstaltungen finden online statt und sind kostenfrei. Die Teilnahme ist nach Anmeldung über unsere Website möglich.