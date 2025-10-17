Zur Verstärkung unseres Teams sucht Pam Building im Rahmen einer Nachfolgeregelung zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine engagierte Persönlichkeit für die Position Gebietsverkaufsleitung (m/w/d) im Außendienst für das Vertriebsgebiet Baden-Württemberg.

Werden Sie Teil unseres erfolgreichen und dynamischen Teams – wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Ihre Aufgaben

Sie betreuen und beraten unsere Kunden im Vertriebsgebiet – insbesondere Fachplaner, Installateure und den Fachgroßhandel, aber auch Architekten, Dachdecker, Bauunternehmen und Planer.

Sie identifizieren und akquirieren private sowie öffentliche Bauvorhaben und bringen unsere Produkte erfolgreich in die Planung und Umsetzung ein.

Als erste Ansprechperson vor Ort beantworten Sie kommerzielle und technische Fragestellungen und sorgen für eine hohe Kundenzufriedenheit.

Sie beobachten den Markt, führen Bedarfs- und Wettbewerbsanalysen durch und leiten daraus vertriebliche Maßnahmen ab.

Ihr Profil

Abgeschlossene technische oder kaufmännische Ausbildung, idealerweise mit entsprechender Weiterbildung

Mehrjährige Berufserfahrung in der SHK-Branche, vorzugsweise im Vertrieb

Ausgeprägtes technisches Verständnis und vertriebliches Talent

Selbstständige, strukturierte Arbeitsweise sowie hohe Eigenmotivation

Kundenorientierung, Flexibilität und ein ausgeprägter Servicegedanke

Sicherer Umgang mit MS Office und CRM-Systemen (z. B. Salesforce)

Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift von Vorteil

Reisebereitschaft sowie idealerweise Wohnsitz mit Homeoffice-Möglichkeit im Vertriebsgebiet

Wir bieten Ihnen

Eine unbefristete Festanstellung mit attraktivem Gehalt und Sonderzahlungen

Firmenwagen inkl. Tankkarte – auch zur privaten Nutzung

JobRad-Leasing

Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge

Raum für eigene Ideen und deren Umsetzung

Eine offene Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien

Flexible Arbeitszeitgestaltung inkl. Homeoffice

Firmenhandy und Laptop

Kollegialer Teamspirit und wertschätzendes Miteinander

Umfassende Einarbeitung sowie individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten

Perspektiven zur beruflichen Weiterentwicklung

Weitere Informationen

Wir schätzen Vielfalt und begrüßen alle Onlinebewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.

Bewerben Sie sich jetzt per E-Mail an:

📧 geraldine.thelen(at)pambuilding.com

Bei Fragen erreichen Sie uns unter:

📞 +49 2203 9784101

Weitere Informationen finden Sie unter:

🌐 www.pambuilding.de/offene_stellen