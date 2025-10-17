Pam Building sucht Gebietsverkaufsleiter/in im Außendienst (m/w/d) – Baden-Württemberg
Werden Sie Teil unseres erfolgreichen und dynamischen Teams – wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Ihre Aufgaben
- Sie betreuen und beraten unsere Kunden im Vertriebsgebiet – insbesondere Fachplaner, Installateure und den Fachgroßhandel, aber auch Architekten, Dachdecker, Bauunternehmen und Planer.
- Sie identifizieren und akquirieren private sowie öffentliche Bauvorhaben und bringen unsere Produkte erfolgreich in die Planung und Umsetzung ein.
- Als erste Ansprechperson vor Ort beantworten Sie kommerzielle und technische Fragestellungen und sorgen für eine hohe Kundenzufriedenheit.
- Sie beobachten den Markt, führen Bedarfs- und Wettbewerbsanalysen durch und leiten daraus vertriebliche Maßnahmen ab.
Ihr Profil
- Abgeschlossene technische oder kaufmännische Ausbildung, idealerweise mit entsprechender Weiterbildung
- Mehrjährige Berufserfahrung in der SHK-Branche, vorzugsweise im Vertrieb
- Ausgeprägtes technisches Verständnis und vertriebliches Talent
- Selbstständige, strukturierte Arbeitsweise sowie hohe Eigenmotivation
- Kundenorientierung, Flexibilität und ein ausgeprägter Servicegedanke
- Sicherer Umgang mit MS Office und CRM-Systemen (z. B. Salesforce)
- Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift von Vorteil
- Reisebereitschaft sowie idealerweise Wohnsitz mit Homeoffice-Möglichkeit im Vertriebsgebiet
Wir bieten Ihnen
- Eine unbefristete Festanstellung mit attraktivem Gehalt und Sonderzahlungen
- Firmenwagen inkl. Tankkarte – auch zur privaten Nutzung
- JobRad-Leasing
- Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge
- Raum für eigene Ideen und deren Umsetzung
- Eine offene Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien
- Flexible Arbeitszeitgestaltung inkl. Homeoffice
- Firmenhandy und Laptop
- Kollegialer Teamspirit und wertschätzendes Miteinander
- Umfassende Einarbeitung sowie individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
- Perspektiven zur beruflichen Weiterentwicklung
Weitere Informationen
Wir schätzen Vielfalt und begrüßen alle Onlinebewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.
Bewerben Sie sich jetzt per E-Mail an:
📧 geraldine.thelen(at)pambuilding.com
Bei Fragen erreichen Sie uns unter:
📞 +49 2203 9784101
Weitere Informationen finden Sie unter:
🌐 www.pambuilding.de/offene_stellen