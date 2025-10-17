17.10.2025  Stellenangebot Alle News von PAM BUILDING

Pam Building sucht Gebietsverkaufsleiter/in im Außendienst (m/w/d) – Baden-Württemberg

Zur Verstärkung unseres Teams sucht Pam Building im Rahmen einer Nachfolgeregelung zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine engagierte Persönlichkeit für die Position Gebietsverkaufsleitung (m/w/d) im Außendienst für das Vertriebsgebiet Baden-Württemberg.

Werden Sie Teil unseres erfolgreichen und dynamischen Teams – wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Ihre Aufgaben

  • Sie betreuen und beraten unsere Kunden im Vertriebsgebiet – insbesondere Fachplaner, Installateure und den Fachgroßhandel, aber auch Architekten, Dachdecker, Bauunternehmen und Planer.
  • Sie identifizieren und akquirieren private sowie öffentliche Bauvorhaben und bringen unsere Produkte erfolgreich in die Planung und Umsetzung ein.
  • Als erste Ansprechperson vor Ort beantworten Sie kommerzielle und technische Fragestellungen und sorgen für eine hohe Kundenzufriedenheit.
  • Sie beobachten den Markt, führen Bedarfs- und Wettbewerbsanalysen durch und leiten daraus vertriebliche Maßnahmen ab.

Ihr Profil

  • Abgeschlossene technische oder kaufmännische Ausbildung, idealerweise mit entsprechender Weiterbildung
  • Mehrjährige Berufserfahrung in der SHK-Branche, vorzugsweise im Vertrieb
  • Ausgeprägtes technisches Verständnis und vertriebliches Talent
  • Selbstständige, strukturierte Arbeitsweise sowie hohe Eigenmotivation
  • Kundenorientierung, Flexibilität und ein ausgeprägter Servicegedanke
  • Sicherer Umgang mit MS Office und CRM-Systemen (z. B. Salesforce)
  • Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift von Vorteil
  • Reisebereitschaft sowie idealerweise Wohnsitz mit Homeoffice-Möglichkeit im Vertriebsgebiet

Wir bieten Ihnen

  • Eine unbefristete Festanstellung mit attraktivem Gehalt und Sonderzahlungen
  • Firmenwagen inkl. Tankkarte – auch zur privaten Nutzung
  • JobRad-Leasing
  • Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge
  • Raum für eigene Ideen und deren Umsetzung
  • Eine offene Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien
  • Flexible Arbeitszeitgestaltung inkl. Homeoffice
  • Firmenhandy und Laptop
  • Kollegialer Teamspirit und wertschätzendes Miteinander
  • Umfassende Einarbeitung sowie individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
  • Perspektiven zur beruflichen Weiterentwicklung

Weitere Informationen

Wir schätzen Vielfalt und begrüßen alle Onlinebewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.

Bewerben Sie sich jetzt per E-Mail an:
📧 geraldine.thelen(at)pambuilding.com

Bei Fragen erreichen Sie uns unter:
📞 +49 2203 9784101

Weitere Informationen finden Sie unter:
🌐 www.pambuilding.de/offene_stellen

