Am Freitag, den 29. November 2024 hat Saint-Gobain seinen Geschäftsbereich Pam Building offiziell an die Investmentfonds Aldebaran und Bpifrance veräußert.

Der europäische Marktführer für gusseiserne Gebäudeentwässerungssysteme geht damit in neue unternehmerische Hände über. Mit diesem Eigentümerwechsel eröffnet Pam Building ein neues Kapitel seiner Unternehmensgeschichte und konzentriert sich auf eine Strategie der nachhaltigen Innovation. Die neuen Investoren Aldebaran und Bpifrance teilen diese zukunftsorientierte Vision und unterstützen den strategischen Neuausrichtungskurs des Unternehmens.

Investitionen zur Dekarbonisierung

Gusseisen ist das Herzstück der historischen Expertise von Pam Building, deren Systeme für ihre Zuverlässigkeit bekannt sind. Mit Unterstützung von Aldebaran wird der Hersteller seine Nachhaltigkeitsversprechen beschleunigen können. Der engagierte Partner plant, in die Dekarbonisierung des Werks in Bayard-sur-Marne zu investieren, einschließlich der Inbetriebnahme eines neuen elektrischen Schmelzofens zwischen 2028-2030. Diese Investition ist Teil der Nachhaltigkeitsstrategie der Marke, die darauf abzielt, ihre CO 2 -Emissionen bis 2030 um 80 Prozent zu reduzieren (im Vergleich zum Referenzjahr 2017). Bereits zwischen 2017 und 2023 hat Pam Building seine CO 2 -Emissionen um 24 Prozent senken können.

Die Anstrengungen im Bereich Forschung und Entwicklung werden mit unverminderter Intensität fortgeführt. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, weiterhin innovative und marktdifferenzierende Lösungen zu entwickeln. Dabei knüpft Pam Building direkt an die Erfolge seiner Flaggschiffprodukte an: Agilium®, die erste leichte Gusseisen-Serie auf dem Markt, und Elixair®, der innovative Luft-Erdwärmetauscher. Diese Produktlinien unterstreichen die Innovationskraft des Unternehmens und bilden die Grundlage für zukünftige technologische Entwicklungen.

Ein Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial

2021 wurde Pam Building zu einer eigenständigen Gesellschaft innerhalb der Saint-Gobain-Gruppe, um mehr Autonomie zu gewinnen. Mit diesem Schritt verzeichnete die Marke bereits im ersten Jahr ein Wachstum von 10 Prozent. Dies ermöglichte es dem Unternehmen, seine solide Finanzlage zu festigen und neue Entwicklungsperspektiven zu nutzen. Der Industriebetrieb erzielte 2023 einen Umsatz von 110 Millionen Euro und beschäftigt 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Frankreich, Deutschland und Großbritannien. Dank seiner internationalen Vertriebspräsenz vertreibt Pam Building seine Produkte in nahezu 50 Ländern weltweit. Mit der Unterstützung von Bpifrance werden neue Marktchancen eruiert und die internationale Marktführerschaft von Pam Building ausgebaut.

Gusseisen: Ein historisches Handwerk, ein Werkstoff der Zukunft

Gusseisen setzt sich aufgrund seiner zahlreichen Vorteile als unverzichtbarer Werkstoff durch. Es bleibt eines der besten Materialien in Bezug auf Brandschutz, verfügt über eine Lebensdauer von 70 Jahren, ist einfach zu installieren und erfordert wenig Wartung. Zudem ist es für seine hervorragenden akustischen Eigenschaften bekannt. Als hochwertiger Werkstoff wird das Gusseisen von Pam Building zu 99 Prozent aus recycelten Materialien hergestellt und kann unendlich oft wiederverwertet werden. So recycelt der Hersteller jährlich das Äquivalent von 18.000 Autos für die Herstellung seiner Produkte.

„Der Eintritt von Aldebaran und Bpifrance als Gesellschafter ermöglicht es uns, unsere vor über 150 Jahren in Bayard-sur-Marne (Haute-Marne) begonnene Reise fortzusetzen. Diese ehrgeizigen Partner, die mit der industriellen Entwicklung der Region verbunden sind, eröffnen uns zahlreiche Perspektiven. Sie werden uns bei den Herausforderungen von morgen begleiten und dabei unterstützen, unser Wachstum voranzutreiben und unsere Verpflichtungen im Bereich der Nachhaltigkeit weiterzuverfolgen. Ich bin überzeugt, dass dieser Schritt Pam Building zu einem der wichtigsten Akteure der Dekarbonisierung in der Industrie machen wird", betont Eric Escalettes, CEO von Pam Building.

„Wir sind stolz, die Teams von Pam Building bei der zukünftigen Entwicklung der Gruppe zu unterstützen. Unser Ziel ist es, die Innovationsfähigkeiten und die internationale Strahlkraft des Unternehmens zu stärken und es als einen Hauptakteur des nachhaltigen Gusseisens zu positionieren. Dazu verfolgen wir einen ehrgeizigen Dekarbonisierungsplan, einschließlich der Umstellung auf einen elektrischen Schmelzofen in Bayard, um die Umweltauswirkungen des Standorts deutlich zu reduzieren", erläutert Amélie Brossier, Gründerin von Aldebaran.

„Wir freuen uns sehr, Pam Building in dieser neuen Phase zu begleiten. Das Entwicklungsprojekt des Managements ist getragen von einem sehr starken Ehrgeiz und einer strategischen Vision einer dekarbonisierten Industrie. Es steht im vollständigen Einklang mit dem Engagement von Bpifrance zur Unterstützung der französischen Industrie und ihrer internationalen Entwicklung", erklärt Elyssa Maufras du Châtellier, Investmentdirektorin bei Bpifrance.

Über Pam Building

Pam Building ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb gusseiserner Sanitär- und Regenentwässerungssysteme für Gebäude und Infrastrukturen. Seit über 150 Jahren liefert Pam Building, hochspezialisierte Produkte, die den Anforderungen seiner anspruchsvollen Kundschaft entsprechen und die strengsten Umweltnormen erfüllen. Seine Lösungen sind darauf ausgelegt, Nachhaltigkeit, Leistung und Sicherheit zu gewährleisten. Gusseisen garantiert durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit zuverlässige und dauerhafte Lösungen.

Mit seinem historischen Hauptsitz in Frankreich ist Pam Building in über 50 Ländern weltweit tätig. Das Unternehmen stützt sich auf ein Team von 400 Mitarbeitern in drei Niederlassungen in Frankreich, Großbritannien und Deutschland. Dort bieten sie ihren Kund:innen vor Ort die Service- und technischen Unterstützungsleistungen, die für deren Bauvorhaben nötig sind. www.pambuilding.com

Über Aldebaran

Aldebaran ist eine französische Investmentgesellschaft, die sich der Transformation von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und Mittelstandsunternehmen (ETI) widmet. Ihre Mission ist es, Geschäftsführer von KMU und ETI bei der Umsetzung ihrer strategischen und operativen Wendepunkte zu unterstützen. Sie begleitet Unternehmen mit soliden Grundlagen, die mit komplexen Situationen konfrontiert sind (Carve-out, Familiennachfolge, Konsolidierung etc.) und bietet ihnen die finanziellen, personellen und organisatorischen Mittel, um sich langfristig zu transformieren und ihr volles Potenzial zu entfalten.

Aldebaran ist eine unabhängige, von der AMF zugelassene Verwaltungsgesellschaft und Inhaber des Relance-Labels für den Aldebaran Transformation Fund I.

Über Bpifrance

Die Eigenkapitalinvestitionen von Bpifrance werden von Bpifrance Investissement durchgeführt. Bpifrance finanziert Unternehmen in allen Entwicklungsphasen durch Kredite, Bürgschaften und Eigenkapital. Bpifrance begleitet diese bei Innovationsprojekten und internationalen Vorhaben und unterstützt Exportaktivitäten durch ein breites Produktangebot. Beratung, Universitätsprogramme, Networking und Entwicklungsprogramme für Start-ups, kleine und mittlere Unternehmen sowie Mittelstandsunternehmen sind ebenfalls Teil des Portfolios. Dank Bpifrance und seinen 50 regionalen Standorten profitieren Unternehmer von einem nahegelegenen, einzigen und effizienten Ansprechpartner, der sie bei ihren Herausforderungen unterstützt. www.Bpifrance.fr