Unsere Verpackungskonzepte sind darauf ausgelegt, Produkte sicher zu transportieren und gleichzeitig Materialverschwendung zu vermeiden. Formstücke liefern wir beispielsweise in wiederverwendbaren Gitterboxen aus – ein System, das bei kompletten Sortierungen nahezu ohne Verpackungsmüll auskommt.

Wo Verpackungsmaterialien unvermeidbar sind, setzen wir auf die bewährte Branchenlösung von Interzero. Dieses etablierte Rücknahmesystem für Transportverpackungen ermöglicht es Installateuren, unsere Verpackungen unkompliziert und kostenlos zu entsorgen. Durch diese Partnerschaft konnten wir 2024 messbare Erfolge erzielen: 615 Tonnen Primärressourcen wurden eingespart und 88.083 Kilogramm Treibhausgase reduziert.

Dieses Verpackungskonzept ergänzt unser umfassendes Kreislaufwirtschafts-Konzept, das sich durch alle Unternehmensbereiche zieht – von der Produktentwicklung bis zur Materialrückführung. Die wissenschaftlich durch das Fraunhofer-Institut UMSICHT bestätigten Erfolge zeigen: Durchdachte Verpackungsstrategien verbinden praktische Anforderungen mit ökologischer Verantwortung und schaffen echten Mehrwert für Handwerk und Umwelt.