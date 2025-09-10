10.09.2025  Pressemeldung Alle News von PAM BUILDING

Neue Technische Info erschienen: Normgerechte Installation von Dacheinläufen auf Trapezdächern

Die technische Information 027 beschreibt detailliert die fachgerechte Montage des Verstärkungsblechs in Kombination mit dem Ablaufunterteil und dem Foamglas-Isolierkörper für Trapezdächer.

Diese Lösung umfasst:

  • Eine präzise Schritt-für-Schritt-Montageanleitung
  • Detaillierte Materialliste mit allen erforderlichen Komponenten
  • Vorbereitungs- und Installationshinweise
  • Wichtige Hinweise zu Öffnungsmaßen und statischen Anforderungen

Die Dokumentation bietet sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Fachleuten eine verlässliche Orientierung für die korrekte Montage, die eine sichere und langlebige Dachentwässerung gewährleistet.

→ Laden Sie jetzt die vollständige technische Information 027 unter oxomi.com/p/2025269/catalog/10620973?oxDeeplink=e30%3D herunter und profitieren Sie von der aktuellen Einbauanleitung.

Pam Building • Fornatis Deutschland GmbH
Frankfurter Straße 720 - 726
51145 Köln
Deutschland
Telefon:  +492203 9784-310
www.pambuilding.de
