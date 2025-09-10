Neue Technische Info erschienen: Normgerechte Installation von Dacheinläufen auf Trapezdächern
Diese Lösung umfasst:
- Eine präzise Schritt-für-Schritt-Montageanleitung
- Detaillierte Materialliste mit allen erforderlichen Komponenten
- Vorbereitungs- und Installationshinweise
- Wichtige Hinweise zu Öffnungsmaßen und statischen Anforderungen
Die Dokumentation bietet sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Fachleuten eine verlässliche Orientierung für die korrekte Montage, die eine sichere und langlebige Dachentwässerung gewährleistet.
