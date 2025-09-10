Die technische Information 027 beschreibt detailliert die fachgerechte Montage des Verstärkungsblechs in Kombination mit dem Ablaufunterteil und dem Foamglas-Isolierkörper für Trapezdächer.

Diese Lösung umfasst:

Eine präzise Schritt-für-Schritt-Montageanleitung

Detaillierte Materialliste mit allen erforderlichen Komponenten

Vorbereitungs- und Installationshinweise

Wichtige Hinweise zu Öffnungsmaßen und statischen Anforderungen

Die Dokumentation bietet sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Fachleuten eine verlässliche Orientierung für die korrekte Montage, die eine sichere und langlebige Dachentwässerung gewährleistet.

→ Laden Sie jetzt die vollständige technische Information 027 unter oxomi.com/p/2025269/catalog/10620973?oxDeeplink=e30%3D herunter und profitieren Sie von der aktuellen Einbauanleitung.