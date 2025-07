Der VDMA Lenkungsausschuss Heizungsarmaturen hat auf seiner jüngsten Sitzung eine neue Führung gewählt. Mit Michael Muerköster, Manager Product Management CER, Danfoss GmbH, als neuem Vorsitzenden und Michael Rimm, Vertriebsdirektor Deutschland, IMI Hydronic Engineering Deutschland GmbH, als Stellvertretendem Vorsitzenden wird das Gremium künftig mit noch stärkerer Stimme und größerer Geschlossenheit gegenüber Politik und Öffentlichkeit auftreten – in einem sich wandelnden, dynamischen Umfeld.



Systemlösung mit Potenzial: Wassergeführte Heiz- und Kühltechnik

„Die Transformation des Gebäudesektors braucht verlässliche Lösungen – wassergeführte Systeme bieten diese. Sie sind effizient, etabliert und nachhaltig und können sowohl heizen als auch kühlen. Dies wird im Rahmen der zunehmenden Temperaturen immer wichtiger. Unser Ziel ist es, ihre Vorteile ins Zentrum der öffentlichen Wahrnehmung zu rücken,“ erläutert der neue Vorsitzende Michael Muerköster.



Auch der neue stellvertretende Vorsitzende Michael Rimm unterstreicht die Relevanz des Themas: „Wir vertreten eine Technologie, die auf jahrzehntelanger Erfahrung beruht – und gleichzeitig hochgradig zukunftsfähig ist. Als Ausschuss wollen wir Orientierung geben und die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aktiv mitgestalten.“



Die wassergeführte Heizungs- und Kühltechnik spielt eine Schlüsselrolle für die Dekarbonisierung des Gebäudesektors – sowohl im Neubau als auch in der Bestandsmodernisierung. Dennoch wird ihr Potenzial nach wie vor unterschätzt. Insbesondere im Gebäudebestand bringen gering-investive Maßnahmen wie etwa eine effiziente Wärmeverteilung durch hydraulischen Abgleich enorme Energieeinsparungen und rechnen sich schnell – sowohl für Verbraucher als auch für das Klima. Damit werden sie zu einem entscheidenden Instrument zur Umsetzung zweier zentraler Ziele der neuen Bundesregierung: klimagerechtes sowie zugleich bezahlbares Bauen. Der Lenkungsausschuss Heizungsarmaturen hat sich zum Ziel gesetzt, dieses Wissen breiter in Politik, Markt und Gesellschaft zu verankern.



Austausch stärken, Vorteile zeigen, mit Fakten überzeugen

Im Mittelpunkt der Ausschussarbeit stehen daher der fachliche Austausch innerhalb der Branche, die Beobachtung politischer Entwicklungen sowie die gezielte Einbindung technischer Expertise in Gesetzgebungsprozesse. Gleichzeitig engagiert sich das Gremium in der Öffentlichkeitsarbeit, um die Vorteile wassergeführter Systeme sichtbarer zu machen. Ergänzt wird dieses Engagement durch eigene statistische Erhebungen und Marktanalysen, die als Grundlage für faktenbasierte Entscheidungen dienen – in Industrie, Politik und Gesellschaft.



„Mit dem neuen Vorsitz setzen wir ein starkes Zeichen für Geschlossenheit und Zukunftsorientierung. Die Heizungsarmaturenbranche leistet einen essenziellen Beitrag zur Energiewende im Gebäudesektor – wir machen diesen Beitrag sichtbar und gestalten ihn aktiv mit,“ betont Dr. Laura Dorfer, Geschäftsführerin VDMA Armaturen.