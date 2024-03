Neue Produktserie der GWK Kuhlmann „SILVER-System“ feiert Debüt auf der SHK+E in Essen

Die GWK Kuhlmann GmbH freut sich, auch in diesem Jahr wieder als Aussteller auf der SHK+E in Essen vertreten zu sein. Vom 19. bis 22. März werden sie in Halle 3 am Stand 3A01 anzutreffen sein und ihr breites Produktportfolio vorstellen.