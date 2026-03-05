Die Raab-Academy bietet ein großes Spektrum an Fortbildungsmöglichkeiten. Im Mittelpunkt steht eine fundierte Wissensvermittlung. Bildquelle: Raab-Gruppe

Fortbildung leicht gemacht – das gilt für die neuen Veranstaltungen der Raab-Academy. Im Mittelpunkt stehen Schornsteinsysteme, Abgastechnik, Wärmerückgewinnung und die Holzfeuerung. Anfang März starten die Webinare mit verschiedenen Schwerpunkten, dazu kommt eine Reihe von Tagesseminaren. Die Anmeldung erfolgt direkt online unter raab-academy.raab-gruppe.de.

Mit ihrem Angebot richtet sich die Academy vor allem an Profis, die sich gezielt weiterbilden möchten. Dazu zählen Schornsteinbauer, Heizungsbauer, Ofenbauer, Schornsteinfeger, Fachhändler sowie Fachleute aus Planungsunternehmen. Einige Veranstaltungen sprechen auch Privatleute an. Dabei geht es darum, den Kachel- oder Kaminofen beziehungsweise die Heizungsanlage energieeffizient und zugleich umweltschonend zu betreiben.

Kompaktes Wissen in Webinaren

Die einstündigen kostenfreien Veranstaltungen finden ab dem 9. März statt. An den gelisteten Terminen steht ein Fachmann der Academy von 17:00 bis 18:00 Uhr Rede und Antwort. Das Themenspektrum reicht von Ableitbedingungen über Planung und Konzeption von Abgasanlagen bis zu Fragen rund um Holzfeuerungen und sinnvollem Zubehör. Ist eine bestimmte Zielgruppe angesprochen, wird dies bei dem Termin angezeigt.

Tagesseminare bieten umfangreiches Know-how

Eine tiefgehende Wissensvermittlung liefern die kostenpflichtigen Tagesseminare, die ebenfalls online angeboten werden. Für diese Tagesveranstaltungen sind dena- Bildungspunkte beantragt. Fachleute können aus folgenden Themen wählen:

17.03.2026: DIN 18160-1 Abgasanlagen - Planung und Ausführung

20.03.2026: Holzfeuerung – Beratungspraxis

24.04.2026: Effiziente und emissionsarme Feuerungsanlagen – Planung

19.05.2026: § 19 Ableitbedingungen – technische Lösungen

09.06.2026: DIN 18160-1 Abgasanlagen – Planung und Ausführung

14.07.2026: Effiziente und emissionsarme Feuerungsanlagen – Planung

Weitere Informationen zum Unternehmen sind unter www.raab-gruppe.de zu finden.