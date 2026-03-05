Neue Angebote der Raab-Academy ab März
Mit ihrem Angebot richtet sich die Academy vor allem an Profis, die sich gezielt weiterbilden möchten. Dazu zählen Schornsteinbauer, Heizungsbauer, Ofenbauer, Schornsteinfeger, Fachhändler sowie Fachleute aus Planungsunternehmen. Einige Veranstaltungen sprechen auch Privatleute an. Dabei geht es darum, den Kachel- oder Kaminofen beziehungsweise die Heizungsanlage energieeffizient und zugleich umweltschonend zu betreiben.
Kompaktes Wissen in Webinaren
Die einstündigen kostenfreien Veranstaltungen finden ab dem 9. März statt. An den gelisteten Terminen steht ein Fachmann der Academy von 17:00 bis 18:00 Uhr Rede und Antwort. Das Themenspektrum reicht von Ableitbedingungen über Planung und Konzeption von Abgasanlagen bis zu Fragen rund um Holzfeuerungen und sinnvollem Zubehör. Ist eine bestimmte Zielgruppe angesprochen, wird dies bei dem Termin angezeigt.
Tagesseminare bieten umfangreiches Know-how
Eine tiefgehende Wissensvermittlung liefern die kostenpflichtigen Tagesseminare, die ebenfalls online angeboten werden. Für diese Tagesveranstaltungen sind dena- Bildungspunkte beantragt. Fachleute können aus folgenden Themen wählen:
- 17.03.2026: DIN 18160-1 Abgasanlagen - Planung und Ausführung
- 20.03.2026: Holzfeuerung – Beratungspraxis
- 24.04.2026: Effiziente und emissionsarme Feuerungsanlagen – Planung
- 19.05.2026: § 19 Ableitbedingungen – technische Lösungen
- 09.06.2026: DIN 18160-1 Abgasanlagen – Planung und Ausführung
- 14.07.2026: Effiziente und emissionsarme Feuerungsanlagen – Planung
