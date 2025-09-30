Ungedämmte Armaturen und Bauteile werden oft als Quelle für Wärmeverluste in Gebäuden übersehen und dadurch die Möglichkeit ausgelassen, mit einem sehr geringen Aufwand Kosten zu sparen. Die Firma GWK Kuhlmann bietet viele innovative Lösung für die unkomplizierte Dämmung von Armaturen an.

Das aktuelle Gebäudeenergiegesetzes (GEG) schreibt zudem vor, dass Armaturen genauso wie Rohrleitungen gedämmt werden müssen. Zusätzlich wird auch die Nachrüstpflicht von bisher ungedämmten Armaturen in dem GEG geregelt.

Und diese Vorschrift macht durchaus Sinn. Denn eine ungedämmte Armatur verliert sehr viel Energie. Trotz vorgeschriebener Dämmpflicht für Heizungs-, Warmwasser-, Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungssysteme sind noch immer zahlreiche Anlagen nicht oder nicht ausreichend gedämmt. Die Investition in eine Armaturendämmung kann sich aufgrund der eingesparten Energie teilweise schon innerhalb eines Jahres amortisieren.

"Energiesparen ist heute wichtiger denn je, besonders angesichts der stetig steigenden Energiepreise. Unsere Dämmboxen bieten eine kosteneffiziente Lösung, um den Wärmeverlust von Armaturen zu reduzieren und damit sowohl ökonomische als auch ökologische Vorteile zu erzielen", erklärt Fred Kuhlmann, Geschäftsführender Gesellschafter bei GWK Kuhlmann.

GWK Kuhlmann hat die Dämmfähigkeit ihrer Dämmboxen nicht anhand des verwendeten Rohstoffs errechnet, sondern gemessen. Denn die Berechnung des Wärmeverlusts über eine Formel ist schlicht nicht möglich, da zu viele Parameter berücksichtigt werden müssen. Größe und Beschaffenheit der Ventiloberfläche, Konvektion, Verwirbelungen, Einbau in senkrechter oder horizontaler Position – all diese Faktoren werden von GWK Kuhlmann in der Messung berücksichtigt. Die eigens entwickelte Messeinrichtung berücksichtigt alle Parameter und ermöglicht die Messung des Energieeinsparpotentials einer Armaturendämmung.

Um konkrete Einsparpotenziale zu ermitteln, wurden physikalische Parameter berücksichtigt. Mit einer Wassertemperatur von 70°C im Heizungskreislauf und einer durchschnittlichen Raumlufttemperatur von 15°C ergibt sich eine Temperaturdifferenz (Delta T) von 55°K (Kelvin).

Die Ergebnisse zeigen, dass durch die Dämmung der Armaturen erhebliche Einsparungen erzielt werden können. Ungedämmte Armaturen geben Wärmeenergie unbegrenzt an die Raumluft ab, noch bevor sie die Wohnräume erreicht. Die Dämmboxen von GWK Kuhlmann reduzieren diesen Verlust messbar, wodurch nicht nur Energie, sondern auch Kosten eingespart werden.

Die möglichen Energiesparpotentiale für Armaturen:

GWK Kuhlmann setzt mit ihren Innovationen neue Maßstäbe im Bereich der Armaturendämmung und bietet effektive Lösungen, um Energiekosten zu reduzieren und die Umweltbelastung zu minimieren.

Für weitere Informationen und Anfragen wenden Sie sich bitte an: