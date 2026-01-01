Der MAGella Side Stream Filter ist eine hochentwickelte Filtereinheit zur dauerhaften Reinigung und Filtration von Heizungsanlagen mittels Bypass-Verfahren. Durch diese innovative Technik wird der Volumenstrom im System nicht beeinflusst, während magnetische und nicht-magnetische Verschmutzungen effektiv entfernt werden – inklusive feinster Partikel bis ≥ 1 µm.

Der MAGella Side Stream Filter kombiniert leistungsstarke Magnetitabscheidung mit Feinstfiltration und arbeitet vollautomatisch. Er überwacht zentrale Parameter wie Filterkapazität, Druck und Temperatur und führt bei Grenzwertüberschreitungen eine automatische Abschaltung aus – für maximale Sicherheit und Betriebskontinuität. Die Bedienung über ein 4,3″-Display mit mehrsprachigem Menü und die Möglichkeit des Remote-Zugriffs über GLT oder MODBUS RTU sichern komfortable Steuerung und Integration in Gebäudetechniksysteme.

Mit seinem robusten Aufbau und der automatisierten Steuerlogik eignet sich der MAGella Side Stream Filter ideal für Neu- und Bestandsanlagen unterschiedlichster Größe. Betreiber profitieren von gepflegten Anlagen, höherer Effizienz und verlängerten Lebenszyklen der Heizsysteme.

Weitere Informationen finden Sie unter: uws-technologie.de/product/magella-side-stream-filter/