Kühlwasser im Rechenzentrum: UWS Technologie stärkt Betriebssicherheit mit spezialisierter Aufbereitung und Messtechnik

Rechenzentren stehen zunehmend im Fokus, wenn es um Stabilität, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit digitaler Infrastrukturen geht.

Ein zentraler – oft unterschätzter – Faktor ist dabei die Qualität des Kühlwassers. Bereits geringe Mengen an Partikeln, Ablagerungen, Biofilm oder korrosiven Stoffen können den Wärmeübergang beeinträchtigen, den Energieverbrauch erhöhen und im schlimmsten Fall zu Ausfällen von Servern oder Kühlmodulen führen.

Mit steigenden Leistungsdichten in klassischen sowie KI-orientierten Rechenzentren wächst die Bedeutung einer zuverlässigen Kühlwasseraufbereitung und kontinuierlichen Überwachung. SHK-Profis stehen damit vor neuen Herausforderungen, die weit über die Anforderungen von Heizungswasser hinausgehen.

UWS liefert Schlüsseltechnik für sichere Kühlkreisläufe

Für Planung, Betrieb und Wartung von Kühlwassersystemen bietet UWS ein spezialisiertes Sortiment:

  • Aufbereitungs- und Füllsysteme für vollentsalztes Wasser, inklusive mobiler und stationärer Füllstationen.
  • Digitale Messgeräte für Leitfähigkeit und pH-Wert – inklusive digitaler Dokumentation.
  • Filtrationslösungen, um Ablagerungen und Korrosion dauerhaft zu minimieren.

Die Systeme ermöglichen Betreibern eine zuverlässige Wasserqualität und frühzeitige Erkennung von Störungen – entscheidend in einer Infrastruktur, die 24/7 ohne Unterbrechung laufen muss.

Wasserqualität wird zum strategischen Faktor

Angesichts des Wachstums der Rechenzentrumsbranche und der zunehmenden Bedeutung energieeffizienter Kühltechnik wird Kühlwasserqualität zu einem strategischen Faktor im technischen Facility Management. Betreiber profitieren von geringeren Betriebskosten, höherer Verfügbarkeit und besserer Planbarkeit. SHK-Betriebe können sich mit fundierter Wasserkompetenz als unverzichtbare Partner im Datacenter-Umfeld positionieren.

