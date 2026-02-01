Verantwortung für strategische Key Accounts bei einem führenden, mittelständischen Familienunternehmen aus der Heizungstechnik. Vertriebsregion: D-A-CH

Unser Mandant entwickelt und produziert energieeffiziente Komponenten für Heizungs-, Kühl- und Prozessanlagen. Durch gezielte Behandlung des Systemwassers und aktives Abscheiden von Luft und Schlamm wird der Wirkungsgrad in Heiz- oder Kühlanlagen maßgeblich gesteigert und die Effizienz systematisch verbessert. Für einen anspruchsvollen Kundenkreis bietet unser Mandant ausgereifte Lösungen und ausgezeichnete Qualität. Stetige Innovationen sorgen für die Technologieführerschaft innerhalb des Marktes.

Was sind Ihre (m/w/d) Aufgaben?

Sie verantworten die Betreuung, Akquisition und Weiterentwicklung der Key Accounts aus der SHK-Industrie

Sie liefern einen fundamentalen Beitrag zur Weiterentwicklung von Produkten und Value Propositions durch kontinuierlichen sowie strategischen Austausch mit Key Accounts und Interessenten

Sie steuern und unterstützen die bereichsübergreifenden Aktivitäten von Vertrieb, Service und Marketing zur ganzheitlichen Bearbeitung der Key Accounts

Sie agieren als kompetenter Sparringspartner durch aktive technische Erstberatung und stellen den Wissenstransfer zu den bestehenden Key Accounts sicher

Sie tragen die Verantwortung für Preisvereinbarungen im Rahmen der geltenden Zeichnungs- und Entscheidungskompetenzen sowie für den Abschluss und die Überwachung von Jahresverträgen und Vertragsmodalitäten

Sie sind die Verbindung zwischen den zentralen Abteilungen im Unternehmen und den Key Accounts und begleiten die Projekte bis zum erfolgreichen Abschluss

Wie meistern Sie die Aufgaben?

Sie verfügen über eine technische oder kaufmännische Ausbildung im SHK-Bereich oder einer gebäudetechniknahen Branche

Sie haben mehrjährige Erfahrung in einer technisch-kaufmännischen Vertriebs- oder Beratungsfunktion in der SHK-Branche

Sie verstehen den Wert Ihres eigenen Netzwerks und bauen dieses stetig aus

Sie haben sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Sie sind reise- und übernachtungsbereit

Das können Sie von Ihrem zukünftigen Arbeitgeber erwarten!

Langfristige Perspektive in mittelständischem Umfeld eines expandierenden Familienunternehmens

Eine attraktive Vergütung zzgl. Firmenwagen (auch zur privaten Nutzung) ist selbstverständlich

Ein hohes Maß an Gestaltungsspielraum bei der Arbeitsorganisation (aus dem Homeoffice heraus) und Priorisierung

Ein Arbeitgeber mit einer anerkannten und eingeführten Top-Marke

Wir sichern Ihnen absolute Diskretion zu!

Ihr Ansprechpartner: Christian Bräuer

Telefon: +49 (0) 151-21122404 bewerbung(at)ewald-w-schneider.de

www.ewald-w-schneider.de

Ewald W. Schneider® und sein Team orientieren sich am Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)