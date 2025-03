Gemeinsam mit VDMA Armaturen in Halle 3.1 an Stand D73 • Design Plaza: Fachvorträge zu den Top-Themen der Branche • Guided Tours zu den Messeständen der Innovationsführer

Zum ersten Mal seit Gründung präsentiert sich der Industrieverbund VDMA Sanitärtechnik und -design auf der ISH in Frankfurt. Vom 17. bis zum 21. März 2025 tritt das Bündnis der Sanitärindustrie und Installationstechnik in Halle 3.1 an Stand D73 auf – gemeinsam mit dem VDMA Fachverband Armaturen und dem Dachverband VDS (Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft). „Die ISH ist die Weltleitmesse für Wasser, Wärme und Luft und damit die wichtigste Messe der SHK-Branche“, sagt Dr. Laura Dorfer, Geschäftsführerin VDMA Sanitärtechnik und -design sowie VDMA Armaturen. „Sie hat sich zudem konzeptionell neu aufgestellt. Auf dieser Grundlage bringen wir uns mit unserem großen Industrie-Netzwerk ein, um die ISH zu einem Erfolg zu führen.“ Das gelte nicht nur für die aktuelle Messe, sondern auch für die Folgeveranstaltungen, betont Dorfer und ergänzt: „Immerhin repräsentieren wir mit dem VDMA Sanitärtechnik und -design und dem VDMA Armaturen knapp 50 aktive Aussteller und stehen mit der ganzen Breite der Industriemarken hinter der ISH.“



Information und Inspiration auf der „Design Plaza“

Der Messestand des VDMA Sanitärtechnik und -design in Halle 3.1 D73 verfügt über einen Lounge-Bereich, in den der Industrieverbund seine Partner aus Handwerk, Handel und Industrie zum fachlichen Austausch einlädt. Gleichzeitig beteiligt sich das Netzwerk der Markenhersteller am umfangreichen Vortragsprogramm, das direkt nebenan auf der Bühne „Design Plaza“ (Stand D71) informiert und inspiriert und das der VDMA Sanitärtechnik und -design gemeinsam mit den Partnern VDS, World Architects, Stylepark und Architonic ausrichtet. Interessierte aus Handwerk und Handel sind genauso angesprochen wie Planer, Architekten, Designer und Investoren. Zu den Highlights zählen:

E i nbaueffizienz und Montagefreundlichkeit in der Sanitärtechnik

am 17.03. um 16:30 Uhr mit Geberit, Bette und Grohe,

am 18.03. um 15:15 Uhr mit Designern von Bette und Kludi,

am 19.03. um 11:00 Uhr mit Hansgrohe, Viega und Kemper,

am 20.03. um 12:00 Uhr Podiumsdiskussion mit Handwerk, Herstellern und Politik sowie

am 21.03. um 12.00 Uhr.

Außerdem ist die Design Plaza Startpunkt mehrerer geführter Rundgänge des VDMA zu den Messeständen der Innovationsführer. An den einzelnen Stationen präsentieren Fachexperten die neuesten Trends und machen die Innovationen der Industrie erlebbar. Themen sind beispielsweise:

Touren „Wassereffizienz & Energieeffizienz“

am 17.03. um 13:00 Uhr (Tour 1) und 15:00 Uhr (Tour 2),

am 18.03. um 11:00 Uhr,

am 18.03. um 14:00 Uhr,

am 19.03. um 15:00 Uhr sowie

am 20.03. um 13:00 Uhr

Für das Vortragsprogramm des VDMA Sanitärtechnik und -design ist eine Anmeldung nicht erforderlich – alle interessierten Messebesucher sind herzlich willkommen. Für die Guided Tours besteht zusätzlich die Möglichkeit, sich auf der Anmeldeseite der Messe Frankfurt kostenlos zu registrieren: ish.messefrankfurt.com/frankfurt/de/themen-events/guided-tours.html#allgmeine-themenrundgaenge