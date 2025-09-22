Der Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) hat am Mittwoch im DIN-Gebäude in Berlin den Innovationsdialog „Barrierefreie und pflegegerechte Badgestaltung“ durchgeführt. Rund 40 Vertreterinnen und Vertreter aus Sanitärindustrie, Forschung, Pflegewirtschaft und Handwerk diskutierten über die wachsende Nachfrage nach barrierefreien und pflegegerechten Badlösungen. Unterstützt wurde die Veranstaltung vom Verband der Deutschen Sanitärwirtschaft (VDS) und vom VDMA Fachverband Sanitärtechnik und -design.

Die Ausgangslage wurde in den Fachvorträgen deutlich: Über sieben Millionen Bäder in Deutschland sind dringend renovierungsbedürftig. 95 Prozent der Bevölkerung wünschen sich ein barrierearmes Bad, um im Alter selbstbestimmt leben zu können. Gleichzeitig wird die Zahl der Pflegebedürftigen bis 2040 auf rund acht Millionen steigen. Damit ist das Badezimmer ein Schlüsselort für Selbstständigkeit, Sicherheit und Hygiene – und zunehmend auch für die häusliche Pflege.

Das geschulte SHK-Handwerk versteht sich als fachlicher Partner für die Umsetzung barrierefreier Bäder. Um die steigende Nachfrage decken zu können, brauche es jedoch neue, attraktive und nicht stigmatisierende Produkte aus der Industrie. Genau deshalb suchte der ZVSHK den direkten Austausch mit den Herstellern.

Im Mittelpunkt stand die Denkfabrik „Badkomfort für Generationen“, mit der der ZVSHK seit mehr als 15 Jahren Forschungsprojekte mit Hochschulen, Industrie und Pflegewirtschaft realisiert. Erste Ergebnisse dieser Arbeit sind bereits in Ausstellungen des Fachgroßhandels sichtbar. Mit Blick auf die ISH 2027 stellte der Verband neue Projektansätze vor und lud die Industrie ein, Teil des Forschungsnetzwerks zu werden.

Der ZVSHK kündigte an, den Dialog mit der Industrie in den kommenden Monaten zu intensivieren. Im Nachgang zur Veranstaltung sollen bilaterale Gespräche geführt und ein Innovationsfonds „Badkomfort für Generationen“ auf den Weg gebracht werden. Zudem lädt der Verband die Hersteller ein, sich am Produkt-Award „Badkomfort für Generationen“ zu beteiligen, der auf der ISH 2027 verliehen wird.

„Badkomfort für Generationen“