Der Industrieverbund VDMA Sanitärtechnik und -design intensiviert die Zusammenarbeit mit der Messe Frankfurt, dem Veranstalter der internationalen Leitmesse ISH. Zugleich wird Dr. Laura Dorfer, Geschäftsführerin des neuen Industrieverbunds Sanitärtechnik und -design, Mitglied des ISH-Messebeirats.



„Für die Installationstechnik und Sanitärindustrie sind Messen nach wie vor ein unverzichtbarer Vertriebsweg“, sagt Dirk Gellisch, Stellvertretender Vorsitzender des VDMA Sanitärtechnik und -design. „Messen bieten die ideale Plattform, um Innovationen zu präsentieren, neueste Trends zu erleben und direkten Kontakt zu unseren Kunden und Partnern zu pflegen. Hier gestalten wir aktiv die Zukunft unserer Industrie und stärken gemeinsam unser Engagement für Exzellenz und Fortschritt. Ich habe daher im Industrieverbund die Zuständigkeit für das Thema Messen übernommen und freue mich, dass Dr. Laura Dorfer für unseren Verband in den Messebeirat der ISH und den Fachbereit ISH Water einzieht.“



„Als neues Beiratsmitglied bin ich fest entschlossen, den bewährten Vertriebskanal Messe im Sinne unserer Branche weiter zu unterstützen und auszubauen“, betont Dr. Laura Dorfer. „Der Industrieverbund Sanitärtechnik und -design hat sich vorgenommen, die Verbindung zwischen Industrie und Messe Frankfurt zu vertiefen und die ISH als international führendes Branchenevent zu stärken.“



„Die Sanitärindustrie und Installationstechnik sind maßgebliche Innovationstreiber für Deutschland und Europa, mit einer Strahlkraft, die weit über die europäischen Grenzen hinausreicht“, sagt Iris Jeglitza-Moshage, Geschäftsleitung Technology Shows bei der Messe Frankfurt GmbH. „Auch für die ISH als Weltleitmesse für Wasser, Wärme, Luft ist die Sanitärindustrie von Anfang an ein tragendes Element gewesen und trägt entscheidend zum Erfolg der Messe bei. Wir als Messe Frankfurt begrüßen daher die Gründung des neuen Industrieverbunds VDMA Sanitärtechnik und -design sehr und freuen uns auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, um gemeinsam neue Wege beschreiten zu können.“



Nach der erfolgreichen Gründung am 16. November hat der Industrieverbund VDMA Sanitärtechnik und -design zwischenzeitlich die Arbeit aufgenommen. Die Zuständigkeit für das Thema „Public Relations“ liegt beim Vorsitzenden des Industrieverbunds Thilo Pahl, Geschäftsführender Gesellschafter Bette GmbH & Co KG. Der Stellvertretende Vorsitzende Dirk Gellisch, Geschäftsführer Viega Holding GmbH & Co. KG, verantwortet das Thema „Messen“. Verantwortlicher für das Thema „Government Relations und Public Affairs“ ist Vorstand Frank Wiehmeier, Geschäftsführer Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH.



Zu den Mitgliedern des Sanitärverbunds zählen 20 renommierte Hersteller von Armaturen und Brausen, Sanitärobjekten wie Badewannen und Duschflächen, über Badmöbel, Spiegelschränke und Waschtische bis hin zur Duschabtrennung sowie Installationskomponenten für das Bad. Der Industrieverbund VDMA Sanitärtechnik und -design steht für einen Industriezweig, der in Deutschland knapp 150 Firmen mit rund 43.000 Beschäftigten zählt und einen Umsatz von rund 9 Milliarden Euro erwirtschaftet.